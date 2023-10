Neapolis, iter concluso dopo decenni 

Si è chiuso un capitolo durato decenni che formalizza acquisizioni e cessioni di terre fondamentali per l’area archeologica di Neapolis a Guspini: strade inutilizzate declassate e aree permutate o acquisite per dare omogeneità al parco. Minoranza e maggioranza sono soddisfatti, ma un’ombra grava sulla celebrazione e monta la polemica contro la Soprintendenza archeologica che non avrebbe ancora preso sul serio il restauro finanziato dal Ministero nel 2016.

L’iter

L’acquisizione dei terreni è iniziata almeno 25 anni fa, ma non è mai stata ufficializzata, nonostante le somme siano state corrisposte. Alcuni tratti di strada non più utilizzati per la viabilità da 50 anni – c'è una delibera del 1962 – sono stati scambiati. «Era necessario rimettere in ordine e ufficializzare acquisizioni e permute di terre per rendere urbanisticamente omogenee le aree private e quelle comunali così da avere i terreni dell’area archeologica non spezzettati. Con queste delibere si rendono lineari alcuni tratti di strada che di fatto erano già utilizzati come area agricola e si permutano e acquisiscono delle altre aree per qualche migliaio di metri quadrati», ha spiegato l’assessora al Patrimonio Stefania Atzei. La minoranza plaude: «Abbiamo visto più volte atti su questa vicenda che ha coinvolto generazioni di proprietari e capiamo le richieste degli eredi nel voler ufficializzare le procedure », dice Marcello Pistis. Gli fa eco Simona Cogoni: «Finalmente, un passaggio importante per l’area archeologica». Il vice sindaco Marcello Serru sostiene l’importanza di avere un compendio di questa importanza anche del parco Terre d'acqua dell’Oristanese, che comprenderebbe anche l’ area archeologica: « È un valore aggiunto che si somma al valore naturalistico della zona» .

Le proteste

«Ora tutto ha un assetto più razionale, ma rimane l’amaro per l’inerzia istituzionale e la nostra speranza è che questi tesori storici possano finalmente ricevere l’attenzione che meritano –così l’assessora alla Cultura Francesca Tuveri spiega il malcontento –. Laddove il Comune fa la sua parte per perfezionare le pratiche dopo decenni e collabora con altri Comuni per il parco che valorizzerà l’area, il mancato intervento della Soprintendenza archeologica che non ha portato avanti il restauro finanziato dal ministero con legge di stabilità 2016 ci ingessa. I solleciti dei nostri uffici sono stati tanti e tuttora il nostro lavoro è mortificato e ridimensionato dall’ente che non sta onorando - di fatto - un impegno ministeriale».

