Neapolis, così inizia la rinascita 

Dopo un’attesa durata nove anni è finalmente iniziato l’accantieramento nel sito punico romano di Neapolis, a poco più di venti chilometri dal centro abitato di Guspini. L’assessora comunale alla Cultura Francesca Tuveri ha accolto la notizia con evidente soddisfazione: «Mercoledì mattina è avvenuta la consegna dei lavori per la sistemazione, messa in sicurezza e il restauro delle grandi e piccole terme. I lavori, finanziati dal Ministero con la legge di stabilità 2016, erano attesi e necessari per la valorizzazione e il recupero del nostro patrimonio culturale, un’azione che non può avvenire senza le necessarie azioni di tutela. Oggi si apre un cantiere e si chiude un cerchio. Gli archeologi e i restauratori sono tornati a Neapolis per restituire a questo luogo la dignità che merita».

L’intervento

L’obiettivo del progetto di recupero è quello di mettere in sicurezza i resti della chiesa bizantina e le due terme romane che si trovano nelle immediate vicinanze. Per l’esecuzione dell’intervento richiesto dall’amministrazione comunale e la cui regia è curata direttamente dalla direzione della Soprintendenza archeologica di Cagliari (alla presenza di Elena Romoli, Riccardo Locci e di altri funzionari archeologi) è arrivato un finanziamento del Ministero della Cultura del valore di circa 160mila euro. Le opere – in base al cronoprogramma stilato dagli esperti – dovrebbero concludersi entro sei mesi per far sì che il sito di particolare pregio possa essere restituito alla comunità nel miglior modo possibile. La gestione dell’area archeologica resterà in capo al Comune che potrebbe però affidarla all’esterno attraverso un bando.

Il paese

Per l’occasione sono stati esposti al museo Archeologico nazionale, nella sala mostre della Cittadella dei Musei, alcuni reperti archeologici di Neapolis: la mostra sarà visitabile fino al 12 ottobre. L’esposizione sta facendo discutere molti residenti che chiedono da tempo un museo locale. Tarcisio Agus ex sindaco di Guspini, dice: «Sono felice per l’esposizione della Faustina a Cagliari, ma credo debba tornare a Guspini nella struttura del Montegranatico, con i numerosi reperti già disponibili e quelli sparsi nei depositi della Soprintendenza e nei musei territoriali». Grande soddisfazione fra gli aderenti al gruppo Archeologico che hanno visto nell’apertura del cantiere l’inizio del recupero del sito.

RIPRODUZIONE RISERVATA