Neapolis, 40 anni di scoperte 

Il gruppo archeologico Neapolis di Guspini taglia il traguardo dei 40 anni di attività. L’associazione fu fondata nel 1984 con l’intento di tutelare e salvaguardare i beni culturali e prese il nome di Neapolis dal sito archeologico più importante del territorio, che ancora oggi aspetta di essere recuperato e valorizzato.

Le scoperte

«Ci stiamo interessando per sapere quali siti – dice il presidente Gianni Sirigu – siano di proprietà pubblica perché finora si hanno notizie contraddittorie su acquisizioni effettuate dall’ex Comunità montana e mai portate a termine con i frazionamenti. Ciò permetterebbe il recupero e la fruibilità almeno della Fortezza nuragica di Saureci, del nuraghe Melas, del menhir di Genna Prunas, di Perdas Longas e Su corratzus de Is pillonis. Speriamo si creino le condizioni per far nascere un antiquarium civico che possa accogliere i reperti già nel deposito comunale e altri attualmente in carico ad altri musei civici». Il gruppo ha fatto importanti rinvenimenti: tra i tanti, il ritrovamento a monte Arcuentu di un sacello contenente 68 monete di epoca romana, un deposito a mare con materiali in piombo di epoca nuragica, un relitto di nave di epoca romana dalla quale sono stati recuperati molti lingotti col marchio di Cesare Adriano Augusto.

«La valorizzazione dei siti archeologici è il nostro obiettivo – racconta l’ex presidente del gruppo Gan Raimondo Raccis – è anche avvicinare i cittadini alla conoscenza della storia antica dei contesti urbani a loro familiari. E non solo. I siti archeologici, se opportunamente organizzati, sono infatti in grado di promuovere e valorizzare il loro contesto, migliorandone la capacità di attrarre visitatori e creando un volano economico per il territorio con ricadute culturali e opportunità occupazionali ed economiche».

Verso il convegno

A breve il gruppo sarà impegnato con il convegno annuale di archeologia. «Attualmente abbiamo l’esigenza di avere spazi adeguati e regolari che fungano da deposito e possibilmente da spazi espositivi per il pubblico sia dei reperti ancora presenti a Guspini che di quelli sparsi per vari musei della Sardegna e pertinenti al territorio guspinese. Le attività del gruppo, oltre ad escursioni sul territorio e visite guidate nei siti storico-archeologici maggiormente significativi della Sardegna – prosegue Sirigu –, si concretizzano con la presentazione di libri tematici, conferenze e mostre, e principalmente con l’organizzazione annuale di convegni di studio. Dopo un’interruzione dovuta al Covid e al restauro dell’ex scuola Sanna che ospitava la nostra sede ed il deposito comunale, si è ripreso con l’organizzazione del convegno, giunto alla XXXIII edizione, quest’anno dedicato al periodo nuragico».

RIPRODUZIONE RISERVATA