«Neanche un posto di lavoro dall’invasione del fotovoltaico» 

Inviata

Milis. Dai monaci camaldolesi ai signori dell’energia. Sono passati otto secoli da quando i frati impiantarono il primo frutteto e la piana fertile di Milis continua ad attrarre investimenti, anche se i nuovi progetti sono sentiti più come minaccia che come fonte di sviluppo. «L’impianto fotovoltaico non ha portato un solo posto di lavoro». È il paradosso che rischia di stritolare un territorio a vocazione agricola. «Il 20 per cento delle nostre terre è già compromesso da serre fotovoltaiche che non hanno creato neanche un posto di lavoro per la nostra comunità». L’assessore del Comune Nino Manca dà voce alle preoccupazioni dei cittadini decisi a rimandare indietro altri quattro progetti di agrivoltaico, presentati negli uffici comunali.

La storia

Era il 2009 quando venne depositata la proposta per l’installazione di serre con pannelli solari su circa 50 ettari di terreni privati all’ingresso del paese. Gli amministratori comunali di allora chiusero la porta alla ditta “MilisEnergy” con sede a Treviglio (Bergamo). «Ma avevano già tutte le autorizzazioni – ricorda l’assessore – e il Comune, pur fra fortissime perplessità, non poté fare nulla per bloccare la realizzazione dell’impianto. Non avevamo alcuna voce in capitolo». I proprietari delle terre diedero le aree in concessione per 25 anni, ne sono trascorsi 15, sono cambiate varie società (adesso è gestito dal consorzio GreenHouse con sede a Roma) e intanto le serre fotovoltaiche sono sempre operative.

L’impianto

La distesa di pannelli è ben visibile sulla Provinciale all’ingresso del paese: 50 ettari con serre alte circa sei metri ricoperte da pannelli solari. Provare a oltrepassare la recinzione è inutile, nei giorni scorsi non c’era alcun movimento, ma a distanza si intravedono le piante di limone e le altre colture. «Non sappiamo quasi nulla di queste imprese e della loro attività – va avanti l’assessore – lavorano come un corpo estraneo alla comunità. Nel primo periodo era stato impiegato qualche parente dei proprietari delle aree, poi silenzio. La manodopera arriva da fuori, nessuno del nostro paese è coinvolto». Zero posti di lavoro né ricadute sul territorio. «Per anni non hanno nemmeno pagato l’Imu» sottolinea la vicesindaca Maria Celeste Pinna. Poi il contenzioso, alla fine la ditta ha dovuto pagare gli arretrati al Comune (circa 200mila euro). «Con un ulteriore ricorso all’Agenzia delle entrate, sono riusciti a ottenere una riduzione – aggiunge – adesso dovranno versare circa 40mila euro all’anno di Imu». Magra consolazione visto il consumo del territorio «senza alcun beneficio per noi».

Il futuro

Gli scenari non sono rassicuranti: altri quattro progetti sono stati presentati per realizzare impianti agrivoltaici nei terreni verso Tramatza, Bauladu e San Vero Milis. «Rischiamo di essere circondati da questi impianti e soprattutto di vedere compromessi altri 300 ettari dei 450 del nostro territorio - sottolinea l’esponente della Giunta guidata da Monica Ortu – si tratta di aree agricole in base al Puc, zone fondamentali per la nostra economia». Decisi a opporsi ma preoccupati per il futuro. «Stiamo già predisponendo le osservazioni ma se non si trova una soluzione a livello normativo il rischio è concreto – osserva Manca - Gli investitori sono pronti a sborsare fior di quattrini per gli affitti dei terreni».

