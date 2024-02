Neanche la Tharros riesce a fermare l’Ilva 

Ilvamaddalena 2

Tharros 1

Ilvamaddalena (3-4-2-1) : Ruzittu; Di Pietro, Madero, Kiwobo; Munua (17’ st Serra), Lobrano (17’ st Veca), Dominguez, Sias; N. Maitini, Bazile (25’ st Salas); Tapparello (30’ st Touray). In panchina Sordini, Popescu, Piriottu, Coschiera, F. Maitini. Allenatore Cotroneo.

Tharros (4-4-2) : Mereu; Boi, Panza, Manca (10’ st Sardo), Perilli; Atzori (13’ st La Valle), C. Sanna (34’ st Facelli), Soares (38’ st Lonis), Foddis (28’ pt Piras); A. Sanna, Calaresu. In panchina Cabasino, Murru, Enna, Spiga. Allenatore Lai.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : pt 5’ Tapparello, 13’ Lobrano; st 21’ La Valle.

Note : ammoniti Kiwobo, Lobrano, Panza, Lonis.

La Maddalena. L’Ilvamaddalena vince di misura nell’anticipo della sesta di ritorno e continua la marcia in vetta alla classifica. I locali partono subito a mille e dopo cinque minuti è Tapparello a sbloccare il risultato: il centravanti argentino viene lanciato a tu per tu con Mereu da N. Maitini ed è freddissimo a trafiggere il portiere per il vantaggio.

La rete carica gli isolani che spingono ulteriormente e trovano il raddoppio con Lobrano al 13’: il suo inserimento è perfetto e, dopo il primo tiro, è lestissimo ad andare sulla ribattuta e insaccare con il sinistro per la seconda rete. Passano due minuti ed è sempre il fuoriquota maddalenino a creare i maggiori pericoli, ma la sua conclusione viene intercettata dall’estremo difensore ospite. Prima dell’intervallo Tapparello sfiora l’eurogol di sinistro, col pallone che sfiora l’incrocio dei pali.

Il secondo tempo

Nella ripresa la capolista prova a chiuderla con Tapparello ma è sempre Mereu a superarsi. Poi ci prova anche Sias di testa ma la sua conclusione su cross di N. Maitini finisce fuori alla sinistra del palo. A circa metà della seconda frazione arriva il gol degli oristanesi: dalla destra viene messo un traversone toccato da molti giocatori, alla fine è lestissimo il neo entrato La Valle a insaccare.

La rete non scompone i locali, che non si chiudono in difesa e si avvicinano alla terza segnature con Touray il quale però, servito da Dominguez, si fa ipnotizzare da Mereu.

