Neanche il Bosa rallenta la corsa dell’Ilva 

Ilvamaddalena 2

Bosa 0

Ilvamaddalena (3-5-2) : Ruzittu; Di Pietro, Madero, Kiwobo; Munua, Lobrano, Dominguez, N. Maitini, Sias; Gjurchinoski (40’ st Pecharroman), F. Maitini (40’ st Daidola). In panchina Sordini, Lena, Arricca, Bazile, Popescu, Piriottu. Allenatore Fascia (Cotroneo squalificato).

Bosa (3-5-1-1) : Idrissi; Grella, Ongania, Pischedda; Maganuco, Unali (38’ st Avellino), Maquiesse (44’ st Ciriblan), Ruggiu (16’ st Pinna), Di Angelo; Fortunato(32’ st R. Carboni); Sagitov. In panchina Murtas, Pes, Mura, Madau, Solinas. Allenatore S. Carboni.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel secondo tempo 18’ Gjurchinoski, 34’ F. Maitini.

Note : ammonito Sagitov. Recupero 1’ pt - 4’ st.

La Maddalena. I maddalenini vincono anche l’anticipo della tredicesima giornata e consolidano il primato in attesa delle gare odierne: a farne le spese stavolta i planargesi di Carboni. La gara è condizionata dal forte vento che soffia sullo stadio Zichina: i padroni di casa iniziano la prima frazione con il vento di fronte ma la prima occasione è proprio con F. Maitini che tenta uno scavetto di testa ma Idrissi si supera. La poi diventa combattuta ma il vento non favorisce la fluidità delle manovre: la prima metà dell’incontro risulta così avara di emozioni.

Nella ripresa sono i maddalenini a spingere maggiormente: subito ci prova Di Pietro sugli sviluppi di un corner ma il pallone viene intercettato da un difensore in angolo; poco dopo è il turno di F. Maitini ma la sua botta termina alta sopra la traversa. A metà ripresa arriva l’unica occasione per gli ospiti: il destro di Fortunato termina fuori dalla porta difesa dal portiere Ruzittu.

Al 18’ arriva il vantaggio isolano: F. Maitini si muove sull’out di destra e mette in mezzo un pallone che Gjurchinoski devia in rete sul primo palo. Gli isolano sono galvanizzati dal gol e continuano a spingere per cercare il raddoppio: ci prova sempre F. Maitini con un bolide dal limite dell’area che termina la sua corsa sul fondo. A circa dieci minuti dalla fine arriva il gol che chiude la partita: F. Maitini intercetta a centrocampo, si avvicina alla tre quarti e colpisce con il destro un pallone che si infila nell’angolino basso alla sinistra di Idrissi.

