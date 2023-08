«Neanche i saldi convincono i turisti a fare acquisti» 

In strada, nelle vie tradizionali dello shopping, ogni giorno è un vai e vieni continuo. «Sarà pur vero che questa estate ci sono anche meno turisti in città, ma in via Manno e via Garibaldi il flusso è continuo e costante, esattamente come lo scorso anno», dice Paolo Angius, commerciante in via Garibaldi e rappresentate dell’associazione dei commercianti Strada Facendo. Eppure anche i commercianti soffrono, come i ristoratori. «Manca almeno la metà dei turisti italiani», che sono quelli che hanno una maggiore confidenza con lo shopping quando sono in vacanza, «e questo ha una inevitabile ripercussione sulle vendite», aggiunge. Tradotto? «meno persone che fanno acquisti e scontrino medio che è diminuito di un buon quindici-venti per cento», spiega ancora Angius.

Il concetto lo ribadisce Stefano Rolla, presidente di Strada Facendo e titolare di una gioielleria in via Manno: «Con i costi dei trasporti e di molti servizi, evidentemente molti vacanzieri rinunciano a fare acquisti nei negozi. Ma c’è anche un altro fattore che spiega questo calo. Alcuni lavori attorno alle vie dello shopping limitano l’accesso e questo può contribuire a spiegare perché lo scontrino medio si è abbassato». ( ma. mad. )

