neanche asso arredamenti riesce a fermare la corsa della bottega del sughero 

La De Amicis mantiene la vetta dell’Over Libertas Caam. Nei Master La Bottega del Sughero si aggiudica il big match con Monserrato Asso Arredamenti. Cade la Fly Divani Monserrato negli Ultra.

Classifica provvisoria

Il 14° turno dell’Over è contrassegnato da due gare rinviate, Kaproni-Kalagonis e Gli Incisivi-Santiago. La classifica, che vede ancora prepotentemente al comando la De Amicis, è ancora sostanzialmente provvisoria anche in virtù dei posticipi, a partire da Thermomax-Acp Generali di stasera, per continuare con Maracalagonis-De Amicis di domani, e per finire con Barracca Manna-Toti Lounge Bar di mercoledì. Per il resto questa giornata, per ora disputata solo per metà, non ha fatto registrare pareggi: il Bar Dessì guadagna il secondo posto grazie al 3-2 sull’Aek Kasteddu mentre il New Bar Mexico si porta al quarto posto, a ventisei punti per effetto del 2-0 sul Medilav. Va alla Jupiter invece la vittoria per 3-0 nello scontro diretto con i Muppet, agganciati a ventidue punti. Torna a sorridere dopo due ko, anche il Cagliari 2007, che cala il poker sulla Crescenzi Sport. Dopo un avvio stentato infine la Real Cocciula continua nella sua striscia positiva dopo tre turni, superando la Remax Mistral Genneruxi per 2-0.

Allungo decisivo

Nemmeno il Monserrato Asso Arredamenti riesce a frenare la corsa della Bottega del Sughero. La leader dei Master si impone per 4-2 nel big match della decima giornata e sale a quota ventotto punti. Solo la Jasp Rassu Spedizioni cerca di mantenere la scia (2-1 sui Colonial Fruits), perché anche il Deximu frena bruscamente (1-0) contro l’Is Morus Relais Genuis. Non ha problemi invece il Flamengo con l’El Carnicero Assemini, sconfitto per 4-0. Gli Incisivi-Serbariu è il posticipo di stasera, mentre è stata rinviata Cra Regione Sardegna-Old Boys.

Cade la regina

Tonfo clamoroso della Fly Divani negli Ultra. La capolista inciampa di misura col Cagliari 2007. Ne approfittano sia il Calasetta Turisport (6-0 sulla Gedi) che il Brancaleone (4-0 sulla Bmk). Successi anche per Lewis Room b&b (3-1 sugli Old Boys) e per il Panificio Genuis (2-0 sul Mulinu Becciu). (a. z.)

