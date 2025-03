Né panchine né cestini nel parco abbandonato: «Situazione di degrado» 

Qualche tempo fa per protesta, qualcuno aveva portato anche un divano. E la situazione da allora non è mai cambiata. Nel parco di via Panzini, sotto il Comando della Polizia locale, non ci sono panchine, non ci sono cestini e non c’è acqua, perché il rubinetto non funziona. E pazienza se lo spazio è frequentato mattina e sera da tante persone, soprattutto anziani.

«Vengo qui quasi tutti i giorni sia la mattina che la sera», dice Salvatore Melis, «e sono costretto a sedermi su questo muretto mezzo crollato perché non c’è nemmeno una panchina. Le avevano distrutte e poi il Comune non le aveva più rimesse al loro posto». Così, «a farne le spese siamo noi che ci incontriamo qui, anche d’estate perché si sta bene all’ombra di questi alberi. Non ci sono rubinetti e tutto intorno la pavimentazione è distrutta. Eppure, basterebbe poco per rendere questo spazio gradevole. Anche un cestino così non getterebbero i rifiuti a terra».

Del contenitore per le cartacce è rimasto solo l’appoggio di ferro. Anche questo era stato divelto dai vandali e poi non era stato più sostituito, soprattutto per la paura che i balordi potessero distruggerlo di nuovo. Ed è proprio per protestare contro la mancanza delle panchine che alcuni frequentatori avevano provocatoriamente sistemato un divano dove si accomodavano per chiacchierare. Inutile dire che era durato poco, portato via dagli operai della De Vizia.