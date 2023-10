Né olive né olio: un’annata nera 

Inviato

Gonnosfanadiga. Un’annata nera. Nera come le olive simbolo di Gonnosfanadiga, dove a due settimane dall’inizio della raccolta il bilancio è ben definito: un disastro. «Non c’è niente», taglia corto il cavaliere del lavoro Gino Deias mentre osserva gli alberi senza frutti nella sua tenuta di Pala Abis, a poche centinaia di metri dalla strada provinciale per San Gavino. L’agricoltore 72enne allarga le braccia sconsolato. L’uliveto, prima ancora che una fonte di reddito, per lui è una ragione di vita: «La mia grande passione», dice mentre fa un sopralluogo con il figlio Nicola. «Ci ho investito tanti soldi – aggiunge – ma purtroppo quest’anno la produzione è irrisoria. Rispetto al 2022 c’è un calo dell’80 cento. Riuscirò ad accontentare solo alcuni clienti».

Danni economici

Mille ettari di uliveti, una decina di aziende agricole, due frantoi e centinaia di piccoli produttori. Per Gonnosfanadiga olio e olive rappresentano una voce molto importante nell’economia del paese. «La maggior parte sono hobbisti – spiega William Marras, agronomo dell’agenzia Laore – ogni famiglia raccoglie le olive. In tanti lo vendono nel mercato informale e spesso gli introiti servono per integrare il reddito. La stessa situazione si presenta anche a Villacidro». Ma quest’anno in tanti non faranno scorta di olio d’oliva. Le taniche resteranno vuote. E i titolari delle più importanti aziende agricole sono ormai rassegnati. «Se anche dovesse piovere nei prossimi giorni – spiega l’imprenditore Bruno Cabras – la situazione non cambierà. Non mi era ancora capitato di vivere una situazione come questa. Non produrrò niente. Non mi resta che aspettare il prossimo anno». Stesse parole e stessa delusione anche per Marco Zurru: «Un’annata da dimenticare – sbotta – resta l’amarezza di una mancata produzione e delle spese affrontate negli uliveti».

Il clima

«La produzione è stata compromessa dal maltempo – spiegano gli agricoltori – in particolare con le piogge di maggio. C’era una fioritura che faceva ben sperare, ma le condizioni meteo hanno rovinato tutto. Poi è arrivata la siccità che ha dato il colpo di grazia». Le aziende, quelle che dispongono di energia e impianti di irrigazione, hanno sopportato costi di produzione altissimi, ma non è bastato per raccogliere i frutti di un anno di lavoro. «Ho un impianto fotovoltaico che si è rivelato particolarmente utile – sottolinea Gino Deias – ma il clima è stato impietoso».

La nera di Gonnos

È conosciuta in tutto il mondo per la sua bontà. Nel paese del Linas la “Nera di Gonnos” è un simbolo identitario. «È buona per l’olio e come prodotto da tavola – affermano gli agricoltori – ha ottenuto tantissimi riconoscimenti nei vari concorsi riservati ai produttori». Un’eccellenza alimentare che come sempre avrà la sua vetrina nella sagra delle olive, in programma il 25 novembre. La raccolta, invece, inizierà tra due settimane. Anche nei frantoi è iniziato il conto alla rovescia. La carenza di prodotto condizionerà inevitabilmente anche il prezzo. Nel 2022 un quintale veniva pagato 70 euro. «Quest’anno potrebbe raggiungere e superare i 100 euro – specifica Willliam Marras – c’è inoltre da considerare un altro aspetto economico. L’aumento dei prezzi negli altri settori si ripercuoterà anche anche su olio e olive».

L’isola felice

A poca distanza da Gonnosfanadiga, nelle campagne di Villacidro, i problemi sono sostanzialmente gli stessi, ma c’è qualche eccezione. Nella tenuta di Antonio Pero, agricoltore e mago degli innesti, le “bosane” abbondano tra i rami degli ulivi. «Ho investito tanto – commenta – cerco di affrontare le difficoltà e allo stesso tempo punto a migliorare. Oggi i cambiamenti climatici condizionano ogni settore dell’agricoltura. Bisogna investire molto e stare al passo con i tempi».

