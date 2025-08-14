VaiOnline
La sfida.
15 agosto 2025 alle 00:45

Né Milan né Inter: il talento di Leoni sboccerà in Premier  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un altro difensore italiano, giovane e di talento, che lascia la Serie A e va a giocare in Premier League. Dopo Calafiori all'Arsenal e Coppola al Brighton, ora tocca a Giovanni Leoni, 19 anni a dicembre e 17 partite giocate, tutte bene, in campionato con il Parma.

Sono bastate per attirare le attenzioni di Inter e Milan su questo predestinato del calcio ma nessuna delle due società “meneghine” ha avuto il coraggio di portare a termine il discorso, un po' perché prima dovevano cedere, un po' perché il ragazzo aveva fatto capire di voler rimanere un altro anno a Parma per completare la propria maturazione. Ma ai soldi, e al fascino del Liverpool e di Anfield, è molto difficile dire di no, anche perché la dirigenza dei Reds, a differenza di quelle interista e rossonera, non ha avuto incertezze di sorta e ha affondato subito il colpo: 26 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro (più bonus e commissioni), e l'affare è stato fatto, così Leoni giocherà in Premier.

Se sia un bene o meno lo dirà il futuro, intanto il ct azzurro Gattuso prende nota, e magari sarà anche felice perché allenarsi e giocare a Parma è complicato e formativo, ma andare al Liverpool, o all'Arsenal nel caso di Calafiori, dà qualcosa in più in fatto di maturità, crescita tecnica e intensità. Se poi, come sarà nel caso di Leoni, si avrà un maestro nel proprio ruolo come Van Dijk meglio ancora. L'importante è non fare la fine di Chiesa, che nel club campione d'Inghilterra ha avuto ben poco spazio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  