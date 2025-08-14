Né Milan né Inter: il talento di Leoni sboccerà in Premier  

Un altro difensore italiano, giovane e di talento, che lascia la Serie A e va a giocare in Premier League. Dopo Calafiori all'Arsenal e Coppola al Brighton, ora tocca a Giovanni Leoni, 19 anni a dicembre e 17 partite giocate, tutte bene, in campionato con il Parma.

Sono bastate per attirare le attenzioni di Inter e Milan su questo predestinato del calcio ma nessuna delle due società “meneghine” ha avuto il coraggio di portare a termine il discorso, un po' perché prima dovevano cedere, un po' perché il ragazzo aveva fatto capire di voler rimanere un altro anno a Parma per completare la propria maturazione. Ma ai soldi, e al fascino del Liverpool e di Anfield, è molto difficile dire di no, anche perché la dirigenza dei Reds, a differenza di quelle interista e rossonera, non ha avuto incertezze di sorta e ha affondato subito il colpo: 26 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro (più bonus e commissioni), e l'affare è stato fatto, così Leoni giocherà in Premier.

Se sia un bene o meno lo dirà il futuro, intanto il ct azzurro Gattuso prende nota, e magari sarà anche felice perché allenarsi e giocare a Parma è complicato e formativo, ma andare al Liverpool, o all'Arsenal nel caso di Calafiori, dà qualcosa in più in fatto di maturità, crescita tecnica e intensità. Se poi, come sarà nel caso di Leoni, si avrà un maestro nel proprio ruolo come Van Dijk meglio ancora. L'importante è non fare la fine di Chiesa, che nel club campione d'Inghilterra ha avuto ben poco spazio.

