San Gavino.
06 dicembre 2025 alle 00:23

Né medico né Asap: la protesta 

Non si placano a San Gavino le polemiche per la mancanza dei medici. Dopo il pensionamento a fine ottobre della dottoressa Angela Deiana, buona parte dei suoi 1.500 pazienti non ha voluto scegliere le due dottoresse Francesca Lai e Eleonora Maccioni che hanno l’ambulatorio a Pabillonis. Il primo dicembre alle 10 si è aperta la disponibilità per il medico Carlo Lisci, ma dopo soli 5 minuti gli 800 posti disponibili erano già finiti.

A raccogliere le proteste sono ancora una volta i volontari del gruppo Cittadini attivi San Gavino: «Il problema non è affatto risolto e continuiamo ad esprimere profonda preoccupazione per la mancanza di un medico di base – dice il referente Luca Vaccargiu –: la situazione è ancora molto critica e a oggi non c’è a San Gavino neppure un ambulatorio Asap per l’assistenza sanitaria. Solo 800 pazienti possono ritenersi fortunati per essere riusciti ad effettuare la scelta attraverso il vergognoso click day, caratterizzato da illusioni, lunghe file e disagi, soprattutto per anziani e persone con disabilità. La maggior parte delle richieste inviate via mail nei tempi indicati, come da comunicazione della Asl del Medio Campidano, ha ricevuto risposta negativa in quanto il dottor Lisci aveva già raggiunto il massimale di 800 pazienti appena cinque minuti dopo le ore 10».

Da qui la scelta di proseguire la mobilitazione. «Chiediamo azioni immediate e trasparenti per risolvere questa emergenza. Auspichiamo che le dottoresse Lai e Maccioni di Pabillonis possano garantire quanto prima le presenze settimanali e immediate con ambulatori a San Gavino Monreale per tutti quei pazienti sangavinesi rimasti senza medico. Chiediamo un urgente miglioramento del sistema per un accesso più equo, semplice e veloce, specialmente per le categorie più fragili. Questa brutta esperienza iniziata il primo novembre speriamo si concluda presto. La nostra priorità è la salute di tutti e la nostra mobilitazione continua. ( g. pit. )

