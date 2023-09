Ne è valsa la pena aspettarlo 

Ranieri e il Cagliari lo hanno atteso a lungo. Hanno aspettato che completasse l'opera europea con l'AZ Alkmaar e poi che si mettesse al servizio della Grecia. Ma appena c'è stata l'occasione, Pantelis Hatzidiakos è stato subito inserito nell'undici titolare. Contro l'Udinese eccolo in campo, all'esordio in rossoblù, sul centrosinistra di una inedita difesa a tre. Piede destro o sinistro per lui pari sono. Ottantacinque minuti in campo, facendo le cose semplici, studiando le mosse degli avversari e, soprattutto, dei compagni. E una sola sbavatura, quando Hatzidiakos si è fatto scavalcare da una palla arrivata dalla trequarti e con Lucca stoppato dalle manone di Radunovic. Che domani troverà al bar di Asseminello un caffè pagato.

La gara di Pantelis

Hatzidiakos in campo subito, non proprio una sorpresa, perché Ranieri lo ha invocato a lungo. Agli ordini di Dossena, ha fatto attenzione a evitare troppe sortite, mettendosi subito in luce con una diagonale a chiudere la puntata avversaria dopo neanche 9 minuti. Il modo migliore per far vedere che Hatzidiakos sa cosa fare e come farlo, sempre. Dei tre centrali è quello che meno è stato chiamato in causa in fase di impostazione (13 passaggi), mettendo insieme anche tre palloni recuperati, sempre pesantissimi. Buona la prima per quello che è il sesto greco a giocare con la maglia del Cagliari, sulla scia di Katergiannakis, Oikonomou, Tachtsidis, Lykogiannis e Kourfalidis. (al.m.)

