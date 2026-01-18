«Né attori, né cantanti, il mio mito è Riva» 

«Il mito della mia vita è stato Gigi Riva, che ho avuto l’onore di conoscere». Così l’attore e conduttore livornese Corrado Tedeschi racconta il suo legame con l’Isola alla vigilia del debutto regionale di “Plaza Suite”, in scena con Debora Caprioglio da giovedì a domenica ad Alghero, Ozieri, Meana Sardo e Sanluri.

Corrado Tedeschi, dopo quasi tre anni di tour si può fare un bilancio?

«Un bilancio eccezionale, perché quando uno spettacolo vive per tre anni e soprattutto con questo successo, significa che è stato bravissimo chi ha avuto l'idea di portarlo in Italia, che sono stato io, tra l'altro… mi faccio i complimenti da solo. Con Debora c’è una totale sintonia, e parliamo di un capolavoro di Neil Simon, un genio e il pubblico ama questo spettacolo».

Uno spettacolo faticoso.

«Molto. Sono tre atti unici, e un attore vero, non questi improvvisati che arrivano da TikTok, qua si sbizzarrisce: è come fare tre commedie diverse in una, ci sono cambiamenti d’abito per cui sì, è faticoso, ma la soddisfazione per gli attori è immensa, il pubblico ride e gioca con noi, si diverte. Ma si toccano corde anche abbastanza serie».

Ancora attuali, eppure Simon lo scrisse nel ’68.

«Perché la coppia è un argomento senza tempo. Nei tre atti si alternano tre diverse coppie, che vivono tre situazioni differenti con dinamiche attualissime. E quindi gli attori devono calarsi in questi tre personaggi a testa. La prima coppia, borghese, formata da un uomo di Wall Street che sta per andare via con la segretaria mentre la moglie avrebbe voluto festeggiare il loro anniversario, sembra quasi Ingmar Bergman in “Scene da un matrimonio”, ma sempre con la comicità di Simon. Poi c'è la seconda che racconta di un uomo che ha fatto fortuna come produttore di Hollywood e incontra una vecchia fiamma. E lì c'è qualcosa che ricorda lo scandalo Weinstein. E poi quello dell’assurdo, dove la figlia della coppia dovrebbe sposarsi e invece si chiude nel bagno e non vuole uscire, senza alcun motivo. E mentre questa figlia non vuole uscire, i due si rinfacciano tutta la loro vita».

Tre anni di repliche: segno che il teatro è sano?

«È rimasta l’ultima forma di espressione dal vivo, e per questo va tutelata. La cosa bella è che io e Debora non andiamo in televisione, quindi non ci avvantaggiamo di quello spazio; per cui vuol dire che c'è un rapporto di stima che va oltre la notorietà, stima per quello che facciamo in teatro e questa è la più bella soddisfazione».

Forse il fatto che sia dal vivo aiuta il pubblico a compartecipare alle emozioni dei personaggi?

«È tutto profondamente umano. Sul palco non ci sarà mai nessuno che parla come me o come Debora, che sbaglia come sbagliamo noi. L’intelligenza artificiale magari sarà un grande supporto per la medicina, e mi auguro che lo sia, ma non potrà mai imparare a sbagliare; e sbagliare fa parte della bellezza e del rischio del teatro. Il teatro è rischio e bisogna correrlo, magari nei paesini perché lì c’è gente che magari non ha la possibilità di andarlo a vedere nelle grandi città ma non per questo lo merita di meno. Noi lo facciamo con grande entusiasmo, qualche pseudo-collega, no».

E infatti in Sardegna, oltre ad Alghero ci sono Ozieri, Meana Sardo, Sanluri.

«Questa è l’essenza di essere un attore vero, perché qui cogli la gratitudine del pubblico a cui hai portato quello che sai fare, il tuo mestiere. Poter venire in un periodo come questo, lontano dai flussi turistici, in quella che credo sia la terra più bella del mondo».

