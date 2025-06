“Ne abbiamo le scarpe piene”, crociata contro i padroni maleducati 

“Ne abbiamo le scarpe piene: pulisci dove il tuo cane sporca!”. Il cartello, affisso da ignoti, campeggia su un muro all'angolo tra via Pontida e via Santa Maria Chiara. Lo slogan è ironico ma nello stesso tempo assai significativo: testimonia il grado di esasperazione raggiunto da chi, ogni giorno, è costretto a fare lo slalom tra i ricordini scivolosi di Fido. Un problema, quello dei marciapiedi imbrattati dalle deiezioni canine, molto sentito a Pirri, soprattutto in via Santa Maria Chiara ma anche sotto i portici di via Italia. Le lamentele fioccano e a chiedere un giro di vite contro i maleducati sono in primis le persone anziane.

«Non è colpa dell'Amministrazione né dei poveri cagnolini, bensì dell’inciviltà di certi padroni», afferma Francolino Farris, 80 anni, «se ci sono tante persone educate che portano il cane armate di bustina e acqua, purtroppo ce ne sono altre che si comportano con indifferenza e incredibile faccia tosta». Basta una passeggiate per rendersene conto. «Perfino le nuove fioriere di via Italia sono state imbrattate. E si possono “ammirare” deiezioni anche davanti ai portoni delle case e all'ingresso dei negozi di generi alimentari».

«Da poco mi è capitato di metterci un piede sopra e non è stato affatto piacevole», racconta schifata Ilaria Carcangiu, un'anziana, «per ripulire la scarpa ho impiegato oltre un'ora». «Non se ne può più, bisognerebbe intensificare i controlli», auspica un giovane. «Lo spazzino passa regolarmente», assicurano diversi commercianti di via Santa Maria Chiara, «il problema sono gli incivili che imperversano di notte sia nella strada principale che soprattutto nelle sue traverse, più buie e isolate. Ci vorrebbero i vigili in borghese e multe salate, altrimenti non se ne esce».