Nduduzo Makhathini Suoni dal Sud Africa 

Echi del Sud Africa con il concerto del pianista e compositore Nduduzo Makhathini, protagonista domani alle 18 al Teatro Massimo di Cagliari e dopodomani alle 19 a Il Vecchio Mulino di Sassari in trio con Zwelakhe-Duma Bell Le Pere al contrabbasso e Francisco Mela alla batteria, per un duplice appuntamento sotto le insegne del CeDAC in collaborazione con Il Jazzino, per un'anticipazione del ricco programma del Jazz Club Network 2024.

Nduduzo Makhathini, classe ‘82, ha raccolto l'eredità di artisti come Bheki Mseleku, Moses Molelekwa e Abdullah Ibrahim, autentiche leggende del jazz africano, conservando un profondo legame con le sue radici culturali e in particolare con la civiltà Zulu, ma attingendo a piene mani dalla ricca matrice della musica improvvisata d'oltre oceano, eleggendo tra i suoi maestri oltre all'immenso John Coltrane con il suo celebre Quartetto.