’Ndrangheta,  Strangio in trappola 

REGGIO CALABRIA. Ha provato a sfuggire all'arresto riparando in Australia, puntando sul fatto che, essendo stato naturalizzato cittadino di quel Paese, non poteva essere estradato. Ma non ha fatto i conti con la determinazione dei carabinieri del Reparto investigativo di Reggio Calabria, che non hanno mai mollato la presa, aspettando il momento giusto per intervenire. Momento che si è presentato il 2 febbraio a Bali, in Indonesia.

È finita così, dopo 7 anni, la latitanza di Antonio Strangio, 32 anni, arrestato all'aeroporto di Bali dalla polizia locale. Strangio - ritenuto legato alla omonima ’ndrina di San Luca - era colpito dalla “Red Notice” Interpol, l'avviso di cattura internazionale per i ricercati in tutto il mondo, con l'accusa di produzione e traffico di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Un arresto la cui importanza è stata sottolineata dalla premier Giorgia Meloni: «È il terzo arresto a carico di pericolosi latitanti nell'arco di pochi giorni, dopo Edgardo Greco e Matteo Messina Denaro».

