‘Ndrangheta, maxi operazione con 43 arresti 

Catanzaro. Lotta sempre più dura contro la 'ndrangheta. L'operazione eseguita dai carabinieri del Ros, con il coordinamento della Procura antimafia di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, ha portato all'arresto di 43 persone, 22 delle quali sono finite in carcere. Sono stati disposti, inoltre, 3 obblighi di dimora, 4 interdizioni dai pubblici uffici e 2 divieti di contrattare con la pubblica amministrazione.

Tra le persone ai domiciliari c'è Enzo Sculco, di 73 anni, ex consigliere regionale della Calabria, eletto con la lista della Margherita, ed ex segretario generale della Cisl della Calabria. Nell'inchiesta è indagata anche la figlia di Sculco, Flora, di 44 anni, anche lei ex consigliere regionale. Tra i numerosi capi di imputazione contestati ad Enzo Sculco c'è quello di scambio elettorale politico-mafioso. Uno scambio che sarebbe stato finalizzato, in particolare, all'elezione della figlia Flora a consigliera regionale, come poi in effetti avvenne nel 2014.

Gli indagati sono, complessivamente, 123. La figura politicamente di maggiore spicco, tra questi, è Mario Oliverio, di 70 anni, presidente della Regione Calabria dal 2014 al 2020, eletto col Partito democratico ma successivamente allontanatosi dal partito.

L'ipotesi di reato a carico di Oliverio è quella di associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose.

