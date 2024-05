Ndoye e Posch: il Bologna è a un passo dalla storia 

Napoli 0

Bologna 2

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (36’ st Mazzocchi); Anguissa (36’ st Traorè), Lobotka, Cajuste (27’ st Raspadori); Politano (16’ st Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (36’ st Simeone). Allenatore Calzona.

Bologna (4-1-4-1) : Ravaglia; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Urbanski (27’ st Fabbian), Freuler (37’ st El Azzouzi), Aebischer; Odgaard (11’ st Orsolini), Zirkzee (27’ st Castro), Ndoye (11’ st Saelemaekers). Allenatore Motta.

Arbitro : Pairetto di Torino.

Reti : nel pt 9’ Ndoye, 12’ Posch.

Note : ammoniti Cajuste e Lucumi per gioco scorretto, Kvaratskhelia per proteste.

Napoli. Il Bologna ipoteca la qualificazione alla Champions sbancando il Maradona e portando per il momento a 7 i punti di vantaggio sulla Roma sesta in classifica, attesa dallo scontro diretto stasera con l’Atalanta: se i giallorossi non vincessero, la squadra di Thiago Motta festeggerà il pass per la più importante competizione continentale. Il Napoli invece si scioglie e fornisce un’altra deludente prestazione, con manovre ripetitive e scontate. La difesa subisce gol da 17 giornate e il Maradona fischia e contesta.

L’inizio per i campani è da incubo. In appena 12’ il Bologna è avanti di due gol. Al 9’ da un tiro di Zirkzee deviato nasce uno spiovente che Odgaard controlla in area senza disturbo, sul suo traversone si avventa Ndoye che colpisce di testa e segna. Il Napoli è molle sulle gambe e incapace di opporsi ai rossoblù, che giocano a memoria. E così dopo 3’ arriva il raddoppio. Gli emiliani approfittano ancora una volta di una clamorosa dormita della difesa e Calafiori, su un traversone dalla bandierina di Urbanski, allunga la traiettoria con un colpo di testa mettendo Posch in condizione di colpire e segnare. Il pubblico contesta, il Napoli cerca di reagire e ha l’occasione di ridurre le distanze col rigore conquistato da Osimhen al 21’, ma Politano si fa parare il tiro dal dischetto. Il Bologna contiene gli sforzi del Napoli anche nella seconda frazione di gioco, quando gli azzurri producono una sola occasione con Osimhen il cui diagonale viene deviato in angolo da Ravaglia. Finisce così, con i giocatori di Motta che festeggiano sotto al settore dei loro tifosi e quelli del Napoli fischiati.

