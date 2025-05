Ndoye e il Bologna fanno la storia 

Milan 0

Bologna 1

Milan (3-4-3) : Maignan, Tomori (17’ st Walker), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (17’ st Joao Felix), Fofana (43’ st Chukwueze), Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic (42’ st Abraham), Jovic (17’ st Gimenez), Leao. Allenatore Sergio Conceicao.

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Holm (31’ st Calabria), Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson, Fabbian (24’ st Pobega); Orsolini (24’ st Casale), Castro (35’ st Dallinga), Ndoye (35’ st Odgaard). Allenatore Italiano.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Rete : st 8’ Ndoye.

Note : ammoniti Tomori, Ferguson, Fabbian, Lucumì per gioco falloso, Pulisic per proteste; angoli 3-3; recupero 2’ pt, 6’ st; apettatori 68.500.

Roma. Un’attesa lunga 51 anni è finita, il Bologna riusce ad alzare al cielo la Coppa Italia battendo 1-0 il Milan nella finale all’Olimpico di Roma. Un momento storico, vissuto in diretta dai 30mila tifosi rossoblù che riempivano mezzo stadio nell’esodo più massiccio della storia sportiva felsinea. Il tecnico Vincenzo Italiano e la squadra avevano promesso di dare tutto per conquistare il trofeo e il pass per l’Europa League: obiettivo raggiunto. Con una partita accorta ma anche coraggiosa Orsolini e compagni hanno messo sotto i rossoneri rendendone la stagione fallimentare sotto gli occhi del loro tifoso Jannik Sinner.

La luce che si era accesa con la conquista della Supercoppa a gennaio, all’esordio di Sergio Coinceicao, si è presto spenta tra mille problemi di gestione societaria e confusione tecnica cui i giocatori non sono riusciti a ovviare. Ora a Milanello comincerà un’ennesima ricostruzione, mentre in rossoblù i pilastri sembrano più che solidi per provare a rinverdire i fasti dello “squadrone che tremare il mondo fa”. E Italiano, dopo tre finali perse con la Fiorentina, alza il primo trofeo.

La gara

Conceiçao preferisce Jovic come centravanti a Gimenez, che pure aveva segnato due reti ai rossoblù venerdì scorso. Rientrano Fofana, Tomori e Leao. Italiano schiera Castro tirolare al posto di Dallinga per fare asse con Orsolini e, dalla parte opposta, Ndoye. Nessun cambio invece nell’atteggiamento del Bologna, subito aggressivo nella tre quarti avversaria, ma la prima occasione è del Milan con Leao che propone una palla invitante ma Jimenez manda alto.

All’11’ i rossoneri sfiorano il vantaggio: su un traversone dalla destra Beukema rischia l’autogol evitato da Skorupski e sulla ribattuta Jovic trova il portiere ancora pronto. Il Bologna prende il controllo del gioco, giostra ai limiti dell’area avversaria e cerca l’imbucata vincente mentre il Milan aspetta il contropiede. Il primo tempo si chiude in sostanziale equilibrio.

La ripresa

Al 2’ corner (il primo) per il Milan. Al 9’ però il Bologna passa con Ndoye: l’attaccante è il più veloce ad avventarsi su una palla vagante in area e a battere Maignan evitando due difensori. Lo svantaggio non accende il Milan, che ha poco da Jovic e Pulisic per gran merito dei felsinei. Conceicao si affida a Joao Felix, Gimenez e Walker, facendo uscire il serbo, Jimenez e Tomori ma senza risultati apprezzabili. Skorupski è spettatore fino al 90’. Al fischio finale Italiano e il Bologna fanno festa e alzano la Coppa Italia al cielo.

