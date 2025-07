Ndoye al Nottingham, il ManUnited vuole Donnarumma 

Il Napoli ci prova con Miretti, chiesto dal tecnico Conte, mentre per la fascia destra come alternativa a Di Lorenzo cerca di stringere per Juanlu del Siviglia, under 21 spagnolo per il quale gli andalusi chiedono 17 milioni più il 10 per cento della futura rivendita e un milione di indennizzo. In uscita continua la trattativa per cedere Zanoli al Bologna. Serve poi un attaccante di fascia e i nomi sono sempre quelli di Sterling e Grealish, a meno che non riprenda quota anche la candidatura di Chiesa sul quale c’è anche l’Atalanta, che intanto per sostituire Retegui (andato in Arabia) pensa a Krstovic del Lecce, che piace anche alla Roma.

Prima però a Trigoria devono riuscire a cedere Dovbyk, che ha ancora diversi estimatori tra Spagna e Inghilterra. Ecco allora che si sarebbero fatti avanti il Villarreal, che cerca un centravanti, e il Newcastle, che si è informato in virtù della cessione imminente di Isak al Liverpool. Sempre in Inghilterra il Nottingham Forest ha ufficializzato l’arrivo di Ndoye dal Bologna, mentre il Manchester United non nasconde di essere interessato a Donnarumma, che non ha ancora rinnovato con il Psg. Il Milan ha fatto una prima offerta per Vlahovic: 10 milioni più Bennacer, che non vuole andare in Arabia Saudita. Capitolo Jashari: il club rossonero è ancora in attesa di una risposta ufficiale dal Bruges dopo l’ultima proposta (33,5 milioni più 4,5 di bonus) ma sul giocatore si stanno muovendo con convinzione anche il Chelsea e il Bayer Leverkusen. In uscita c’è Terracciano, che andrà alla Cremonese per 4,5 milioni più 1,5 di bonus. Adam Idah, 24enne bomber irlandese del Celtic, 20 reti nella scorsa stagione, è l’idea per l’Udinese per l’attacco, ma gli scozzesi per ora non lo vogliono cedere. Nicolussi Caviglia, per il quale il Venezia chiede 10 milioni, è invece l’obiettivo del Genoa se Frendrup dovesse essere ceduto all’Inter, che lo ha chiesto.

Per i nerazzurri resta in stand by la trattativa con l’Atalanta per Lookman. Per la difesa piace il genoano De Winter, per il quale c’è la concorrenza del Bournemouth. Hojlund ha gelato i club italiani che lo volevano, avendo espresso l’intenzione di rimanere allo United che invece potrebbe cedere Zirkzee se riuscisse a prendere Sesko dal Lipsia. Il Sassuolo tratta con l’Empoli per la cessione ai toscani di Mulattieri. A Como è ufficiale il trasferimento di Strefezza all’Olympiacos Pireo.

