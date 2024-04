N’Dicka, malore in campo: partita sospesa 

Udinese sosp.

Udinese (3-5-1-1) : Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (70’ Zemura), Samardzic, Walace, Payero, Kamara (70’ Ferreira); Pereyra (C); Lucca. In panchina: Silvestri, Padelli, Ebosele, Joao Ferreira, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Zemura, Zarraga, Success. Allenatore Cioffi.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Huijsen (53’ Karsdorp), Llorente, N’Dicka; Zalewski, Cristante (C), Paredes, Angeliño; Baldanzi, Aouar (53’ Dybala); Lukaku. In panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Celik, Mancini, Spinazzola, Kristensen, Pellegrini, Renato Sanches, Bove, Abraham, Dybala, Joao Costa, El Shaarawy. Allenatore De Rossi.

Arbitro : Luca Pairetto.

Reti : 23’ Pereyra, 64’ Lukaku.

Note : ammoniti al 31’ Kamara, 58’ Bijol, 66’ Payero.

Udine. La grande paura, i soccorsi, e il no dei calciatori a giocare mentre un compagno veniva portato in ospedale per capire cose fosse successo al suo cuore. Al Friuli va in scena un copione troppe volte vissuto dal calcio, ma che sembra aver evitato il finale peggiore. Evan N’Dicka, 24enne difensore ivoriano della Roma, in ospedale arriva in codice giallo, che nel linguaggio dei medici vuol dire: non è in pericolo di vita. Le mani al petto e improvvisamente la caduta sul terreno di gioco: era il 27’ del secondo tempo quando N’Dicka è stato colto da malore durante Udinese-Roma. Si è pensato a un attacco cardiaco, scongiurato però in serata dopo gli accertamenti. Che la situazione fosse molto grave lo si è capito dai gesti disperati dei compagni e dell’arbitro Pairetto, che hanno sollecitato l’immediato ingresso in campo dei soccorritori. Sono seguiti due minuti di terrore in cui l’intero stadio ha seguito in silenzio quanto stava accadendo. Il difensore giallorosso è sempre rimasto cosciente e collaborativo.

I soccorsi

Il difensore è stato subito dopo sistemato sulla barella e condotto nel centro medico del Bluenergy Stadium dove è stato assistito tanto dai medici della formazione capitolina quanto dal rianimatore in servizio allo stadio. È stato subito eseguito un elettrocardiogramma che ha restituito parametri preoccupanti suggerendo il ricovero d’urgenza in ospedale per una patologia cardiaca. Il calciatore è stato condotto all’ospedale Santa Maria della Misericordia in ambulanza e ricoverato in codice giallo. Nel frattempo in campo la partita era stata sospesa e i due allenatori, i capitani e l’arbitro hanno atteso qualche minuto prima di decidere che non c’erano le condizioni per poter riprendere la partita. De Rossi, entrato nello spogliatoio per vedere il suo giocatore, è rientrato dicendo “bene, bene”, ma i compagni di squadra erano preoccupati e sotto choc. Pairetto e Cioffi, tecnico dei friulani, si sono detti disponibili a seguire la volontà della Roma. De Rossi ha riunito in cerchio la squadra, ha chiesto, e poi rivolto all’arbitro è stato esplicito. «No, non se la sentono».

Il recupero

Per la cronaca, la partita era sul punteggio di 1-1: al 19’ del primo tempo l’Udinese si era portata in vantaggio con un gol di Pereyra, e la Roma aveva pareggiato al 64’ con un colpo di testa di Lukaku. Al momento, per la Lega la partita è rinviata a data da destinarsi. I restanti 23 minuti più recupero ancora da disputare della gara, saranno giocati nelle prossime settimane.

