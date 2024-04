N’Dicka lascia l’ospedale 

Roma. Evan Ndicka torna a casa e la grande paura di ieri sera si trasforma in un lungo sospiro di sollievo. Il centrale giallorosso è stato dimesso ieri dopo il ricovero d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a seguito del malore avuto al 72' di Udinese-Roma. Una fitta al petto che ha spaventato tutti. Ma già le prime visite svolte al suo arrivo in ospedale avevano escluso che fosse in pericolo di vita, quelle sostenute ieri mattina invece hanno fugato ogni dubbio circa eventuali complicazioni che potevano emergere. Il giocatore ha passato la notte di domenica in modo tranquillo, aspettando l'ok per le dimissioni. Il bollettino medico è stato poi affidato al club giallorosso che parla di un quadro clinico compatibile con un «trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro».

Altri esami

Dunque nessun infarto o problema cardiaco come scongiurato dagli esami primo e secondo livello che escludono la presenza di patologie cardiache. A Roma sosterrà ulteriori accertamenti, ma oggi è ancora difficile delineare dei tempi di recupero che saranno stimati con più precisione nei prossimi giorni. Nel frattempo da ieri sera il difensore continua a ricevere l'abbraccio dei suoi compagni di squadra, accorsi in ospedale prima di rientrare nella capitale. E c'era chi come Aouar aveva già detto alla società di voler restare al fianco del difensore, salvo poi venir rassicurato dai dirigenti dopo che la Ceo, Lina Soulokou, il tecnico De Rossi e capitan Pellegrini erano riusciti a parlare con Ndicka che aveva confermato di sentirsi bene. Fino a poco prima delle dimissioni, a fare compagnia al calciatore c'era il difensore e connazionale ivoriano Hassane Kamara.

Reazioni e veleni

E se il presidente del Coni, Giovani Malagò, si complimenta con tutti per la gestione dell'emergenza, il n.1 dell'Aia, Carlo Pacifici, parla di «un bel momento di sport» fra le due squadre. Non manca però qualche polemica, come quella nata dal tweet di Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. «Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause», il post su X che ha chiamato la replica del professor Burioni che ha definito il comportamento del senatore «irresponsabile», aggiungendo che «i numeri sono concordi nell'escludere qualunque correlazione tra vaccinazione e malori cardiaci». Mentre la senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini, vuole presentare un'interrogazione al ministro Abodi sul caso Mattia Giani, il calciatore del Castelfiorentino venuto a mancare, e quanto successo a Ndicka.

RIPRODUZIONE RISERVATA