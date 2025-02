Ndary fa riflettere l’Atalanta 

«Stiamo osservando Adopo e Piccoli, stanno facendo molto bene». Nella cavalcata europea, e nelle paludose acque del campionato, uno come lui sarebbe servito eccome all’Atalanta, che fra le decine di giocatori in prestito fra Serie A e resto d’Europa, con Adopo sarebbe stata al sicuro, sempre. La prova sfavillante di Bergamo, al centro di uno stadio apparecchiato per una vittoria data per scontata, davanti a un anonimo Sulemana, ha fatto riflettere i vertici nerazzurri. E magari anche quelli del Cagliari, che devono decidere nei prossimi mesi cosa fare per questo colosso francese, ivoriano «e anche senegalese», come ama ripetere proprio lui.

Adopo si gode la scena, il Cagliari dal 30 giugno potrà esercitare il suo diritto a riscattare il centrocampista emettendo un bonifico di 4 milioni di euro sul conto dell’Atalanta, uno sull’altro, magari spalmabili in un paio di annate. Sarebbe un ottimo investimento, per questo francese classe 2000 cresciuto nel vivaio del Torcy, piccolo comune a mezz’ora dall’aeroporto “Charles de Gaulle”, club che ha sfornato fra gli altri uno come Paul Pogba.

Il percorso

Lo va a prendere il responsabile del settore giovanile del Torino, Massimo Bava, nel gennaio 2018. A Torino diventa un punto fermo della Primavera, si allena con la prima squadra di Mazzarri, lo convoca la Francia Under 18, poi l’esordio in Serie A nel 2020. Dove sfiora Davide Nicola, che nel gennaio 2021 subentra a Marco Giampaolo portando i granata a una sofferta salvezza. Adopo, infortunato, viene ceduto in prestito a fine gennaio alla Viterbese. Nella stagione successiva, resta per un campionato intero a Torino, per poi passare nell’estate 2023 all’Atalanta. E siamo arrivati a oggi, a un’altra grande partita di un mastino di metà campo che però sa anche puntare la porta, sa fare anche il difensore centrale (ancora mai visto a Cagliari, lo provò Juric a Torino) e fino a oggi, nel panorama variopinto della Serie A, uno che sa fare le due fasi come lui non si vede spesso.

Lo scenario

Il suo «a Cagliari sto benissimo» lo abbiamo sentito da chiunque, molto semplice star bene a Cagliari basta che non passi da via Roma. Adesso sarà complicato trattenerlo, anche per le esigenze dell’Atalanta di rilucidare la vetrina dei centrocampisti: oltre Ederson e Pasalic, non c’è tanto di meglio rispetto al colosso rossoblù. «A Cagliari fa molto caldo», aveva detto l’estate scorsa, «ma per fortuna io sono già nero». A Saint Vincent risero tutti, alla festa in piazza, perché Ndary Michael è anche molto simpatico.

