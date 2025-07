Nba, per Riccardo Fois un posto ai NY Knicks 

Nuovo capitolo nella carriera Nba di Riccardo Fois, allenatore originario di Olbia, che nella prossima stagione farà parte dello staff tecnico dei New York Knicks come player development coach alle dipendenze del nuovo allenatore Mike Brown. Reduce dall’esperienza da assistente con i Sacramento Kings, dove aveva già collaborato con Brown, Fois prosegue il cammino negli Usa, iniziato anni fa tra i college di Pepperdine, Gonzaga e Arizona e proseguito in Nba con i Phoenix Suns, con cui ha sfiorato il titolo nel 2021. Specialista nella crescita individuale dei giocatori, Fois affianca da tempo anche lo staff della Nazionale italiana maschile, attesa quest’estate dagli Europei.

Attualmente è a Las Vegas, dove sta seguendo i Knicks nella Summer League. ( ro.r. )

