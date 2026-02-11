Nba Europe o A: Roma adesso sogna in grande 

ROMA. Roma torna a sognare il grande basket, perché dal ritiro della Virtus nel dicembre 2020 la Capitale non ha più avuto una squadra di A1. Oggi bisogna andare in B per trovare la Luiss e la nuova Virtus Roma, ma dal prossimo anno potrebbe cambiare tutto. La notizia che squarcia il palcoscenico nazionale della pallacanestro, riaccendendo i ricordi dei tifosi del Banco di Roma di Larry Wright e Valerio Bianchini, è quella di una cordata americana, guidata da Donnie Nelson, interessata all'acquisto del diritto di Cremona (oggi in A1) per trasferire il club a Roma. Arrivano conferme del precontratto firmato e anche il club lombardo in una nota ammette le riflessioni in corso, seppur frenando sullo stato avanzato della trattativa. «La proprietà», si legge, «non nega l'esistenza di interlocuzioni a riguardo, ma al tempo stesso ribadisce di non aver ancora raggiunto alcun accordo definitivo». Sullo sfondo, chiaramente, l'Nba Europe, il progetto che dovrebbe partire nel settembre 2027 e che in Italia coinvolgerebbe Milano, dove la squadra già c'è, e appunto la Capitale.

Al posto di Cremona?

Ma a prescindere dai piani espansionistici del commissioner, Adam Silver, il mondo con la palla a spicchi, già dalla prossima stagione, potrebbe riabbracciare una squadra capitolina in A1. Cremona nel suo comunicato ha anche sottolineato l'impegno della proprietà che ha portato fin qui a disputare 16 stagioni su 17 in Serie A Lba. «In quest'ottica», dice il club lombardo, «la proprietà del club sta valutando con attenzione ogni opportunità in grado di garantire un futuro sostenibile». Compresa la cessione della propria franchigia alla cordata a stelle e strisce nella quale come socio ci sarebbe anche Luka Doncic. Il gruppo americano, inoltre, a Roma è già stato in visita, parlando con tutti gli interlocutori in questione, compresa lega, federazione e chi potrebbe fornire l'impianto di gioco. Due le ipotesi in campo, di cui una pronta da subito e che sarebbe il PalaEur; l'altra a cominciare dalla stagione 2028 rappresenterebbe la vera suggestione e il plus per la scelta romana: il Centrale del Foro Italico che avrà finalmente la sua copertura (il progetto di Sport e Salute dovrebbe esser pronto per la metà del 2027). "Stay tuned", direbbero gli americani.

