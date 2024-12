«Nazionalizziamo la Portovesme srl» 

«La produzione dello zinco è strategica per l’Italia, il sito industriale di Portovesme è determinante per la produzione di materie prime per il nostro Paese. Si attivino le procedure per la nazionalizzazione dello stabilimento o la cessione ad altra multinazionale». Le parole sono quelle del consigliere regionale Gianluigi Rubiu (FdI) che all’indomani del vertice per decidere le sorti dello stabilimento della Glencore affida a una nota la sua proposta. «Si vada avanti con Glencore o senza Glencore. Inutile discutere con un’azienda che ha a cuore solo gli utili ed extra profitti, con progetti futuri, fantasiosi e soprattutto a lunga scadenza con ipotesi di livelli occupazionali notevolmente ridotti e quindi improponibili», insiste Rubiu.

Il rifiuto

Dopo l’incontro che venerdì ha visto a Portovesme anche i ministri Adolfo Urso (Imprese) e Marina Calderone (Lavoro), la sottosegretaria Fausta Bergamotto, la presidente della Regione Alessandra Todde, i sindaci del territorio e i sindacati, sembra compattarsi il fronte che chiede la ripartenza degli impianti spenti due giorni prima di Natale dalla multinazionale che rifiuta di far ripartire la produzione dello zinco nonostante la proposta del Governo di utilizzare l’energia a costo zero.

Le voci

«Poiché la Glencore non intende fare un passo indietro, il Governo deve prendere la decisione di considerare altri acquirenti e tagliare fuori quest’azienda, che ancora una volta è stata scorretta, non mantenendo quei livelli occupativi che vanno tutelati anche per quello che ha ricevuto in passato», rileva Vincenzo Lai, Femca-Cisl. «Occorre un fronte unico e compatto tra Governo e Regione, non possiamo permettere la perdita di un solo posto di lavoro, il Sulcis Iglesiente non può tollerare ulteriori sacrifici e salti nel buio», prosegue Rubiu. «Riteniamo positivo l’incontro avuto con la delegazione, ora bisogna dar seguito agli impegni presi durante la riunione. Se la produzione di zinco è strategica per l’Italia, così come l’alluminio e gli altri metalli prodotti nel polo industriale di Portovesme, bisogna riattivare in tempi rapidi gli smelter. Purtroppo ci sono tantissimi lavoratori, diretti e degli appalti, che rischiano il posto di lavoro», dice Renato Tocco, Uilm-Uil.

«Massima attenzione»

In questo momento, nei piani dell’azienda c’è solo il mantenimento dell’impianto Waelz. «Fermano la linea zinco, ma non l’affare traffico fumi di acciaieria e discarica», sottolinea Angelo Cremone, di Sardegna Pulita. Caute le conclusioni di Emanuele Madeddu, Filctem-Cgil: «La costituzione di un fronte comune e unito, in difesa dell’industria e delle produzioni di zinco e piombo, è sicuramente positivo e certifica l’interesse per il territorio e questo tipo di attività. Tuttavia le posizioni appaiono cristallizzate, per questo motivo la nostra attenzione resta alta. Soprattutto perché è necessario salvaguardare le produzioni e l’unità dello stabilimento. È impensabile poter scorporare la produzione zinco dal resto. La nostra attenzione sarà alta anche per la salvaguardia del compendio industriale, che può passare solo per la risoluzione di problemi strutturali come il caro energia. Elemento derubricato anche nel corso dell’incontro, oltre che negli ultimi due anni, ma che appare fondamentale anche per altri potenziali acquirenti che, ovviamente, devono essere sottoposti a un giudizio di consulenti indipendenti per non ripercorre errori noti», conclude Madeddu.

