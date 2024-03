Nazionale: priorità al modulo o ai giocatori? 

I giochi sono quasi fatti, ma la storia dei Campionati Europei, è ancora tutta scrivere. Le liste definitive verranno ufficializzate ai primi di giugno, intanto il campionato italiano, invaso dai fuoriclasse stranieri, ha consegnato alla Nazionale un elenco eterogeneo di giocatori mescolando indiscussi primattori (Barella su tutti) con alcuni elementi dalla dubbia caratura internazionale e altri, invece, con un bagaglio tattico incompleto. Adesso chiede al ct Spalletti di difendere il titolo acciuffato con un blitz prodigioso dalla banda Mancini. Una missione apparentemente impossibile.

I limiti del Club Italia sono chiari e anche sforzandosi di valutare mezzo pieno il bicchiere dei pro e dei contro, si deve ammettere che dalla gita negli Stati Uniti non sono emerse novità strabilianti. Anzi, la girandola di esperimenti ha incrementato un dubbio che rischia di diventare una pregiudiziale: bisogna dare priorità al modulo di gioco scegliendo i giocatori più adatti ad applicarlo, oppure è più produttivo plasmare gli schemi in modo da esaltare le caratteristiche dei singoli azzurri?

Un bel rebus, perché la scelta è condizionata anche dagli equilibri ormai indispensabili in ogni disciplina di squadra. Spalletti finora non è riuscito a garantire una “zona di conforto” a tutti gli azzurri che vorrebbe schierare contemporaneamente. Chiesa, è noto, si esalta lungo le corsie esterne quindi per lui andrebbe bene il “4-3-3” in una prima linea con Zaniolo e Retegui. Ma dove si incastrerebbe il ritrovato Pellegrini? E il giovane quartetto della difesa sarebbe in grado di reggere i duelli individuali con i grandi attaccanti d'Europa? Verso la “difesa dispari” spinge perciò la prudenza e c'è anche il gradimento del blocco interista che ha ormai mandato a memoria il “3-5-2” di Inzaghi. Ma la Nazionale, non potendo contare su una coppia di grandi attaccanti, deve ricorrere al “3-4-2-1” esponendosi al rischio di fare mancare il bilanciamento nelle cosiddette transizioni. La situazione è complessa, l'ansia aumenta. L'ottimismo si aggrappa alla possibilità di effettuare numerose sostituzioni durante ogni partita. Il realismo, invece, invita a riflettere sui tempi che occorrono per attuare qualsiasi progetto. Le grandi d'Europa sono già immerse nella fase delle rifiniture mentre l'Italia è ancora pericolosamente condizionata da troppe incertezze. Ci sarebbe una via di mezzo, in effetti: il gusto di provarci. Lo sport ha scritto spesso storie di trionfali missioni impossibili.

