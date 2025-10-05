VaiOnline
Verso i mondiali.
06 ottobre 2025 alle 00:48

Nazionale, oggi il raduno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinque giorni nella clausura di Coverciano per preparare due match fondamentali per la corsa ai Mondiali del 2026. Il ct Gennaro Gattuso e gli azzurri sfideranno sabato prossimo a Tallinn l’Estonia, mentre il 14 ottobre a Udine sarà la volta di Israele, partita in programma - per ora - nonostante le forti polemiche legate al conflitto in corso.

In queste due partite sarà importante evitare passi falsi e, perché no, provare a migliorare la differenza reti in vista poi del confronto decisivo contro la Norvegia. Gattuso, dopo aver perso Zaccagni e chiamato l’ex attaccante del Cagliari Piccoli, oggi alla Fiorentina, potrebbe essere costretto a convocare un sostituto del centrocampista offensivo del Napoli Politano, uscito al 50’ per infortunio nel corso del match col Genoa di ieri. Gattuso ha convocato 27 giocatori, che si riuniscono questa sera al centro tecnico di Coverciano. Tra le novità, Nicolussi Caviglia e Cambiaghi e il ritorno di Gabbia e Cristante.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 