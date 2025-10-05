Nazionale, oggi il raduno 

Cinque giorni nella clausura di Coverciano per preparare due match fondamentali per la corsa ai Mondiali del 2026. Il ct Gennaro Gattuso e gli azzurri sfideranno sabato prossimo a Tallinn l’Estonia, mentre il 14 ottobre a Udine sarà la volta di Israele, partita in programma - per ora - nonostante le forti polemiche legate al conflitto in corso.

In queste due partite sarà importante evitare passi falsi e, perché no, provare a migliorare la differenza reti in vista poi del confronto decisivo contro la Norvegia. Gattuso, dopo aver perso Zaccagni e chiamato l’ex attaccante del Cagliari Piccoli, oggi alla Fiorentina, potrebbe essere costretto a convocare un sostituto del centrocampista offensivo del Napoli Politano, uscito al 50’ per infortunio nel corso del match col Genoa di ieri. Gattuso ha convocato 27 giocatori, che si riuniscono questa sera al centro tecnico di Coverciano. Tra le novità, Nicolussi Caviglia e Cambiaghi e il ritorno di Gabbia e Cristante.

RIPRODUZIONE RISERVATA