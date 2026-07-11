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Hockey prato.
12 luglio 2026 alle 01:08

Nazionale maschile agi Europei Pool A 

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Missione compiuta: l’Italia di hockey su prato si è qualificata agli Europei Pool A maschili, in programma il prossimo anno a Londra. Nel torneo di qualificazione di Roma, l’aritmetica è arrivata grazie ai successi sull’Ucraina (6-2) nei quarti di finale e poi sul Portogallo (5-2) in semifinale. Oggi per i ragazzi di Gianluca Cirilli la finale con la Scozia, anch’essa qualificata. Al successo hanno contribuito Giaime Carta, capitano dell’Amsicora, e il cagliaritano Davide Giuliani, che gioca in Belgio con il Royal Victory e che è andato a segno in entrambi i match.

Al Tre Fontane di Roma si è conclusa anche la fase finale del Club Italia Under 14 Maschile: successo del Distretto Sardegna-Mezzogiorno su Appennino e Adri- atico. Nicolò Tocco (Juvenilia Uras) è stato premiato come miglior giocatore. ( m.c. )

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