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25 luglio 2026 alle 00:41

Nazionale diabete, sardi protagonisti 

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C’è anche una forte impronta sarda nella medaglia d’argento conquistata dalla Nazionale diabete Italia alla DiaVolley cup di Bratislava. Un risultato storico, ottenuto al termine di un torneo che ha visto gli azzurri superare Croazia, Slovacchia e Portogallo prima di arrendersi soltanto in finale ai padroni di casa slovacchi.

Determinante il contributo di Aniad Sardegna, che ha cofinanziato la trasferta. Il presidente Benedetto Mameli ha seguito la squadra come fotografo ufficiale e accompagnatore: «Partire da perfetti sconosciuti e arrivare secondi in un torneo internazionale è un risultato strabiliante. In pochi giorni siamo diventati una famiglia». Sul campo hanno dato un contributo decisivo tre atleti isolani: Riccardo Sanna di San Sperate, Stefano Pischedda di Sassari e Valentina Crobu di Bauladu. Un risultato che conferma il valore dello sport come strumento di inclusione e l’importanza del sostegno delle associazioni che ogni giorno affiancano le persone con diabete. ( m. g. )

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