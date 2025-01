«Nazifascismo, tentazione che torna» 

«Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia». Usa le parole di Primo Levi, il presidente della Repubblica, per l'allarme sul persistere di tentativi negazionisti, per denunciare «inquietanti ombre e fantasmi» del nazi-fascismo che ancora si aggirano tra noi. Sergio Mattarella ricorda la Shoah al Quirinale, in una cerimonia toccante. In prima fila c'è la premier Giorgia Meloni, accanto il presidente del Senato Ignazio La Russa, dietro diversi ministri. Sul palco una riproduzione dell'opera di Emilio Isgrò, famoso per le sue cancellature, sui «provvedimenti per la difesa della razza italiana» del 17 novembre 1938 voluti da Mussolini.

Le parole del presidente

Il capo dello Stato affronta il tema delle responsabilità fasciste nella Shoah: «Auschwitz è la conseguenza diretta delle leggi razziste, ignominiosamente emanate anche in Italia dal regime fascista e della furia antiebraica nazista, di cui il regime fascista e la Repubblica di Salò furono complici e collaboratori, fino alla soluzione finale». Tema delicato, che il giorno precedente la premier Giorgia Meloni ha depotenziato sottolineando che lo sterminio del popolo ebraico è stato «un abominio condotto dal regime hitleriano, con la complicità in Italia anche di quello fascista».

Le riflessioni di Segre

Liliana Segre ascolta le parole che Mattarella dedica alle minacce che la senatrice subisce: «È doloroso e inaccettabile che vi siano ignobili insulti razzisti alla senatrice Segre, su quei social media nati come espressione di libertà e che rischiano invece, sovente, di diventare strumento di violenza e di negazione di diritti. Occorre mettervi un argine. Sono reati gravi che vanno perseguiti a tutela della libertà e della giustizia». Spiega Segre ad alcuni giovani che le chiedono come custodire la Memoria. Poi racconta: «Nel lager non raccolsi per fortuna quella pistola e diventai una donna di pace, per la vita». L’aveva gettata per terra il suo carceriere il Primo maggio del 1945, quando si aprirono le porte del lager di Auschwitz e fuggì mescolandosi ai sopravvissuti.

«Macchina di morte»

Ricorda Mattarella: «L’Olocausto non nacque per un caso. Fu una macchina di morte lucidamente progettata per sopprimere uomini e donne innocenti, intere comunità, culture, popoli, considerati inferiori». La nostra Costituzione - ricorda - è nata proprio per questi motivi, per «cancellare i principi, le azioni, le parole d'ordine nazifascisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA