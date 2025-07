Il Comune di Siamaggiore organizza seminari per il progetto “Navigare in sicurezza” rivolti ai genitori di figli in età pediatrica. I seminari sono tenuti da Osama Al Jamal. Due gli incontri in Municipio, sempre dalle 18 alle 20. Nel primo si parlerà di educazione alla salute digitale. Mercoledì 23 si parlerà di alimentazione. L'evento è gratuito. ( s. p. )

