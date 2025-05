Navigare in parità, alunni skipper per un giorno 

Su una barca non ci sono nè uomini nè donne, solo marinai. Non dovrebbero esistere questioni di genere. Nella realtà non è così. L'obiettivo del progetto promosso dall'istituto Ianas “Navigare in parità skipper per un giorno” era smontare questi stereotipi e promuovere le pari opportunità. Dodici studenti in barca vela contro i pregiudizi. Dopo varie uscite in collaborazione con l'asd Vela, nei giorni scorsi si è tenuta la regata finale alla quale hanno partecipato ragazzi e ragazze di diverse classi dei corsi Alberghiero e Oss. Suddivisi in tre equipaggi, accompagnati da docenti, sono salpati dal porto di Arbatax e hanno veleggiato sino all'Isolotto. Si sono cimentati sotto gli occhi esperti degli skipper nelle manovre principali. «Quando abbiamo iniziato questo percorso avevamo un obiettivo chiaro – spiegano le docenti Lorena Melis e Valeria Volpis - offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti un'esperienza concreta per superare gli stereotipi di genere e sviluppare nuove competenze, dentro e fuori dall'aula. Vedere ragazze e ragazzi salire su una barca a vela, - sottolineano - condividere la sfida di governare, prendere decisioni rapide e collaborare è stato un momento di grande valore educativo. Non solo un'esperienza formativa, ma un viaggio di scoperta e cambiamento, che speriamo possa lasciare un segno profondo in ogni partecipante».

