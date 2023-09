Questa sera alle 21 su Videolina andrà in onda la cerimonia di attribuzione del Premio Navicella Sardegna, giunto alla XXII edizione. Il premio ospitato al teatro Ceroli di Porto Rotondo e presentato dalla giornalista televisiva Egidiangela Sechi è nato per promuovere l’isola e la sua cultura nel mondo attraverso personalità che operano in diversi campi: scienziati, scrittori, giornalisti, musicisti, attori, medici, atleti.

Tra i premiati dell’edizione 2023 la cantautrice Daniela Pes, l’attrice Silvia Carusillo, il microbiologo Piero Cappuccinelli, il regista Paolo Zucca, il portiere Salvatore Sirigu, lo scrittore Pierluigi Serra. Il premio Olimpia Matacena, dedicato alla comunicazione, è stato attribuito invece al corrispondente Rai da Londra Marco Varvello.