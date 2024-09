“Navicella Sardegna 2024”, chi saranno i vincitori? 

Il gioco a indovinare chi saranno i magnifici 7 del “Premio Navicella Sardegna 2024” è partito. Sabato al Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, a partire dalle 20, andrà in scena la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, arrivato all’edizione numero 23.

E la curiosità sui fortunati, personalità sarde, di nascita o origine, che abbiano dato lustro all’Isola tra sport, scienza, musica, letteratura e cinema, e che saranno chiamate sul palco a ritirare la famosa navicella in argento ideata e realizzata dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera e ispirata al famoso bronzetto nuragico, è tanta. In attesa di scoprire i volti dei premiati della serata di sabato, che sarà condotta dalla giornalista di Videolina Egidiangela Sechi, coadiuvata dall’attore Marco Spiga e da Cristina Ricci con l’accompagnamento musicale dell’orchestra da Camera della Sardegna diretta dal maestro Simone Pittau, e che andrà in onda su Videolina il 14 settembre, alle 21, è d’obbligo ricordare alcuni dei protagonisti della manifestazione, ospitata negli anni a Cagliari, Castelsardo e Porto Cervo, fino all’approdo undici stagioni fa a Porto Rotondo. Nell’albo d’oro del premio spiccano il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e il padrone di casa, il fondatore di Porto Rotondo Luigi Donà Dalle Rose.

I registi Antonello Grimaldi, Salvatore Mereu e Paolo Zucca, il musicista Paolo Fresu e il Comandante Generale dei Carabinieri Gianfranco Siazzu. Scienziati come Luca Pani e Giacomo Cao e giornalisti, da Barbara Serra a Bianca Berlinguer, da Giovanni Floris a Giorgio Porrà passando per Tessa Gelisio e Beppe Severgnini, e, ancora, l’attrice Caterina Murino e le showgirl Elisabetta Canalis e Melissa Satta, Geppi Cucciari, la scrittrice Michela Murgia e i colleghi Marcello Fois e Salvatore Niffoi, i cantanti Dori Ghezzi, Franca Masu e Marco Carta e gli atleti Dalia Kaddari, Stefano Oppo e Salvatore Sirigu. Personaggi selezionati da una giuria di esperti che anche quest’anno dovrà individuare il vincitore o la vincitrice del premio speciale Olimpia Matacena, assegnato dal 2015 a personalità del mondo della comunicazione e andato l’anno scorso al corrispondente della Rai da Londra Marco Varvello.

RIPRODUZIONE RISERVATA