«Navi rigassificatrici, in Sardegna il tema resta ancora aperto» 

«Il tema della metanizzazione della Sardegna è ancora aperto».

L’attesa

Nelle parole di Massimo Derchi, managing director di Snam, tutta l’incertezza che, nell’Isola, accompagna il tema del gas. Il manager ha parlato al margine dell’incontro che si è tenuto ieri a Piombino in occasione dell’arrivo in porto della nave rigassificatrice, e ha fatto un chiaro riferimento al clima di attesa che si respira in Sardegna. «C’è un Dpcm promulgato durante il Governo Draghi - ha detto Derchi - che definiva i termini di una virtual pipe-line, di un collegamento al Gnl dalla Penisola a una nave rigassificatrice a Portovesme e una seconda a Porto Torres. C’è stato un ricorso della Regione Sardegna, c’è pendente un ricorso al Consiglio di Stato che sarà deciso a inizio novembre. Vediamo cosa emergerà». Insomma la partita della metanizzazione dell’Isola è al momento congelata in attesa del verdetto del Consiglio di Stato sull’impugnazione del Dpcm da parte della Regione. Una pronuncia attesa per febbraio e slittata a novembre, fino ad allora, per Snam il tema metanizzazione in Sardegna è un capitolo tutto da definire.

L’incontro

Un tema che non è solo di politica energetica ma che, visto il legame tra l’arrivo del gas e la ripartenza dell’Eurallumina di Portovesme, è anche oggetto di rivendicazione sindacale. I segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro al prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis: lo incontreranno domani mattina proprio per affrontare il tema della Fsru che secondo il progetto della Snam dovrebbe essere ormeggiata a Portovesme. Progetto al momento messo in stand by, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sul ricorso della Regione. «Il sindacato considera la Fsru come una delle soluzioni possibili per l’approvvigionamento di gas metano, indispensabile in questa fase di transizione a promuovere lo sviluppo e rilanciare il sistema industriale e produttivo dell’intero Sulcis Iglesiente - si legge nella richiesta di incontro che Fausto Durante (Cgil), Gavino Carta (Cisl) e Francesca Ticca (Uil), hanno indirizzato al Prefetto - si tratta di un tessuto già fortemente compromesso, la cui tenuta sociale rischia di subire un ulteriore durissimo colpo se le questioni energetiche non dovessero trovare la giusta composizione». Due settimane fa il Prefetto è ha incontrato la Portoscuso le associazioni ambientaliste e il Comune che in più occasioni hanno espresso parere negativo al progetto gasiera. In quella occasione il Prefetto ha anche visitato il porto di Portovesme. Domani il rappresentante del governo in Sardegna ascolterà le ragioni dei segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil.

Eurallumina

Intanto, ieri, la Regione ha convocato un tavolo sulla vertenza Eurallumina. Il vertice è fissato per giovedì, con azienda e sindacati, ed è stato convocato dagli assessori Marco Porcu (Ambiente), Anita Pili (Industria) e Ada Lai (Lavoro). «Ben venga l’incontro ma c’è rammarico perché al tavolo non sarà presente il presidente Solinas - dice Enrico Pulisci, delegato Filctem Cgil nella rsa Eurallumina - ha impugnato le disposizioni sulla gasiera e avremmo voluto che ci spiegasse come intende far arrivare il gas in Sardegna, così come servono chiarimenti su Paur e memorandum». Il metano è indispensabile per il progetto di rilancio della fabbrica. «La Regione ha impugnato il decreto - dice Simone Zucca, delegato Femca Cisl nella rsa - il presidente deve dire se ha una soluzione alternativa per l’approvigionamento di gas».