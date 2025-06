Navi piene e a prezzi stellari, è già allarme 

Non è ancora iniziata ed è già da bollino rosso. L’estate dei traghetti da e per l’Isola si annuncia di passione per turisti e sardi che vorranno imbarcarsi per varcare il Tirreno. Chi vuole infatti prenotare una traversata per una coppia più due figli, con tanto di auto al seguito, dovrà affrettarsi perché alcune delle date più calde sono giù esaurite. È il caso della Civitavecchia-Cagliari servita dalla Grimaldi Lines: cabine esaurite per partire dal Lazio il 2, 7, 9 e 12 agosto. Stesso problema al ritorno dall’Isola il 22, 27 e 29 agosto.

Problemi diversi, ma non per questo meno importanti, per chi vuole arrivare in Sardegna da Genova. Il collegamento Tirrenia per Porto Torres nel periodo di Ferragosto può costare oltre 1.500 euro per la stessa famiglie di quattro persone più auto. Poco meglio va a un identico nucleo familiare che si imbarca da Civitavecchia per Olbia. Una cabina quadrupla interna costringe a sborsare oltre 1.200 euro.

Intanto non mancano i disservizi anche sul fronte marittimo. La Aki della compagnia Moby ha dovuto infatti cancellare martedì e ieri all’ultimo momento due corse previste sulla Olbia/Genova e Genova/Olbia programmate entrambe per le 21 per questioni operative, “riproteggendo” i passeggeri lasciati a terra senza preavviso su altre navi, ma non senza disagi.

