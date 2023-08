Navi Ong bloccate, scontro Meloni-Schlein  

È polemica sul blocco amministrativo e sulle multe a due navi Ong, accusate di non aver rispettato le norme sui soccorso ai migranti. Open Arms è ferma nel porto di Carrara, Sea-Eye 4 in quello di Salerno, entrambe per venti giorni. Sul tema, botta e risposta tra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e la premier Giorgia Meloni. «Multa e un fermo amministrativo per aver salvato più vite umane di quelle autorizzate: il decreto del Governo Meloni crea il reato di solidarietà, ed è disumano», attacca la responsabile del Pd. Aggiunge: «Il paradosso è che sempre più spesso è la Guardia costiera italiana a chiedere il loro intervento di supporto».

La risposta della premier

La premier replica che il Governo fa «applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani. Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare. Contribuire ad arricchire chi organizza la tratta degli esseri umani», conclude Meloni, «non ha nulla a che fare con le parole solidarietà e umanità». Controreplica Schlein: «Il problema è proprio la legge disumana che hanno fatto e che ha l'unico scopo di rendere difficile salvare le vite in mare. Le Ong dovevano lasciare annegare i migranti?».

La rabbia delle Ong

I responsabili delle Organizzazioni non governative respingono le accuse. «Se non avessimo effettuato più di un'operazione di salvataggio, le persone avrebbero perso la vita», afferma Gorden Isler, presidente di Sea-Eye, mentre per Open Arms «salvare vite è un dovere morale e giuridico, fermare navi che possono soccorrere in un contesto di emergenza umanitaria è pericoloso e incostituzionale». Emergency giudica «disumano» allontanare le navi Ong dal Mediterraneo centrale.

Opposizione in trincea

Sulle sanzioni alle imbarcazioni, le opposizioni vanno all'attacco. Per il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, «il Governo ricomincia a fare la guerra all'umanità in nome di un ottuso egoismo». La maggioranza fa quadrato: per Giovanni Donzelli (Fdi), «grazie al Governo Meloni abbiamo evitato che gli sbarchi fossero molti, molti di più. Finalmente sono aumentati anche i rimpatri».

