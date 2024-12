Navi, nuova stangata sul trasporto merci: rincari per 100 milioni 

Il 2025 si aprirà con una nuova stangata. L’ennesima sul trasporto merci. Almeno duecento euro a tratta, secondo una prima stima. E nel 2026 sarà ancora peggio. Tutto è legato alla direttiva green europea che obbliga le compagnie a pagare per l’eccesso di produzione di Co2. Nessun colpo a sorpresa: l’Ue ha avviato la stretta nel 2003 – con in primo provvedimento – e lo scorso anno ha confermato e applicato i nuovi obblighi con le relative sanzioni. Peccato che gli armatori in più di vent’anni abbiano fatto poco per ammodernare le flotte. Ora questo ritardo rinnovo delle navi si rifletterà, come è già successo in passato, sugli autotrasportatori.

Lo scenario

«La Sardegna subirà aumenti valutabili in 200 euro a tratta nel 2025 e di 300 euro nel 2026 con un onere doppio se il mezzo viaggia solamente per portare merci necessarie all’isola senza esportarne sulla Penisola», riassume il parlamentare del Pd Silvio Lai.

Da una prima valutazione, il maggior costo per il trasporto merci nel corso del prossimo anno potrebbe superare i 100 milioni di euro. Rincari che si rifletteranno sui costi delle merci prodotte nell’Isola facendole diventare meno competitive sul mercato nazionale.

Il percorso

La direttiva da cui ha origine tutto è la 2003/87: «Si tratta di provvedimento di 21 anni fa, ampiamente conosciuto anche perché aggiornato nel 2015», ricorda Lai.

«Eppure mentre nel nord Europa si sono attrezzati a modificare le navi con i sistemi di propulsione tradizionali a gasolio, anche utilizzando risorse europee, oggi le compagnie che non hanno usato questi 21 anni per ammodernarsi pretendono di ribaltare i costi dei ritardi e delle inefficienze sui cittadini e sulle piccole imprese di trasporto merci. È inaccettabile e il ministero competente in Italia, quello dei trasporti di Matteo Salvini sta tollerando quanto sta avvenendo senza nessuna iniziativa e senza una reazione adeguata».

Il passato

L’aumento all’orizzonte è solo l’ultimo di una lunga serie. Il 2024 si è aperto con un ritocco del 20% per i biglietti di camion e tir. E dire che nel corso del tempo le aziende di logistica hanno già dovuto affrontare altre ondate di rincari.

Eppure da ormai 25 è in vigore una legge, mai applicata totalmente, che potrebbe dare certezze al sistema dei trasporti sardi: il provvedimento che ha istituito la continuità territoriale marittima e aerea nel 1999 comprende anche un comma dedicato alla mobilità delle merci. Ma quella disposizione è stata sempre ignorata, così come il finanziamento statale di 22 milioni, poi scomparsi ai tempi dell’accordo Prodi-Soru del 2006 sulle Entrate.

Serve un cambio di rotta e la Regione, da poco, è uscita allo scoperto: ha inviato al Governo una richiesta formale di imposizione di servizio pubblico su un collegamento tra Olbia e un porto del centro Italia. In lizza ci sono gli scali di Livorno e Marina di Carrara. Ma da Roma non è ancora arrivata una risposta.

