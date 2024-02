Navi e aerei italiani contro gli Houthi in Mar Rosso 

Roma. Dall’Italia una nave e anche assetti aerei “spia” per la missione europea Aspides nel Mar Rosso, che avrà a Larissa in Grecia il quartier generale. L’indicazione l’ha fornita nell’informativa alle commissioni Difesa di Camera e Senato, il ministro Guido Crosetto, reduce dalla riunione di mercoledì con i suoi colleghi europei a Bruxelles. Il ministro ha ricordato la pericolosità degli Houthi, che negli ultimi due mesi hanno sferrato oltre 30 attacchi contro mercantili e che per capacità militari «valgono 10 volte Hamas», come dimostra il missile lanciato contro una nave al largo dello Yemen l’altra sera.

Il fronte del Mar Rosso è più caldo che mai. E l’Europa si appresta a varare Aspides ma, ha detto Crosetto, «auspichiamo la partecipazione di Paesi arabi moderati che volessero unirsi a questo sforzo collettivo di sicurezza e anche dell’India». Le navi militari europee, ha spiegato, faranno deterrenza e proteggeranno il traffico marittimo «mantenendo un coordinamento con l’altra missione Ue Atalanta, con cui Aspides condividerà parte dell’area, pur con distinzione di compiti, e con Prosperity Guardian», la missione angloamericana che, a differenza di quella Ue, bombarda le postazioni Houthi in Yemen. «Per ora - ha detto - gli assetti europei comprenderanno un minimo di tre unità navali, supporto intelligence e logistico, capacità di Early Warning aereo, protezione cyber, supporto satellitare e Comunicazione strategica». L’Italia concorrerà con «almeno una nave nel Mar Rosso per 12 mesi e stiamo valutando anche la possibilità di fornire assetti aerei con capacità di sorveglianza e raccolta dati».

RIPRODUZIONE RISERVATA