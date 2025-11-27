Navi da crociera, arrivi raddoppiati 

Arbatax ha raddoppiato il volume di traffico di piccole navi da crociera (da due a quattro) rispetto al 2024. Per la prima volta i crocieristi sbarcati nello scalo ogliastrino hanno visitato le bellezze del territorio. Una discontinuità rispetto al passato, quando dal porto raggiungevano, a bordo di bus noleggiati, i centri più celebri della Barbagia, zona comunque rimasta nell’itinerario proposto dal tour operator che collabora con la compagnia americana Grand Circle Cruise Lines, appartenente al segmento lusso e culturale e proprietaria della nave Clio che, mercoledì, ha fatto tappa al porto di Arbatax con 67 passeggeri a bordo, dopo una overnight (25 e 26 novembre scorsi) a Cagliari.

«È un punto di forza essenziale, per il programma dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, lo sviluppo del crocierismo culturale, quale appunto, quello ben rappresentato dai passeggeri della compagnia americana che, con partenza da Arbatax, hanno potuto visitare le bellezze storico-paesaggistiche dell’Ogliastra e della Barbagia e, in particolare, di Orgosolo, per una full immersion enogastronomica ed esperienziale nella natura», fanno sapere dall’Authority.

Proprio per incentivare un dialogo e una sinergia condivisa con il territorio sul settore, nel 2026 si terranno ad Arbatax e a Porto Torres due appuntamenti dell’Italian Cruise day in tour. «Possiamo considerare il 2025 un anno di sostanziale allineamento del mercato rispetto al trend, comunque positivo, del triennio», spiega Domenico Bagalà, neo presidente dell’Authority.

