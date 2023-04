Navi da crociera al porto, incontro per verificare i servizi  

Manca circa un mese e mezzo all’arrivo della Costa Diadema al porto industriale di Santa Giusta-Oristano e fervono i preparativi per offrire ai turisti una tappa adeguata alle aspettative. Due giorni fa c’è stato il primo incontro a Cagliari tra gli amministratori comunali di Oristano, di Santa Giusta e Massimo Deiana, presidente dell'Autorità portuale della Sardegna.

Un incontro che arriva dopo il sopralluogo di alcuni responsabili di Costa Crociere per verificare gli itinerari da offrire ai vacanzieri che scenderanno dalla nave il 23 maggio, per vivere l’Oristanese in sei ore. «Stiamo cercando di capire tutti assieme cosa offrire e organizzare in vista di questa opportunità per il territorio - spiega l’assessore al Turismo di Oristano, Luca Faedda - Sarà la Costa a decidere i vari itinerari dopo aver visitato nei giorni scorsi Oristano, Santa Giusta, Torregrande e il Sinis. Solo dopo i Comuni e la Fondazione Oristano potranno capire cosa mettere a disposizione tra autobus e altro».

«Siamo pronti a questa sfida - spiega il vicesindaco del Comune di Santa Giusta Paolo Erbì, anche lui presente alla riunione a Cagliari - Per il nostro paese sarà un momento importante». Nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro per mettere nero su bianco i vari itinerari prescelti.

