Navi a pieno carico, si viaggia sul ponte 

Navi e aerei a pieno carico: durante le vacanze di Natale migliaia di sardi emigrati tornano nell’Isola per trascorrere le feste insieme alle famiglie. E come sempre il sistema trasporti va in tilt. Questa volta sono i traghetti a mostrare i segni di cedimento più evidenti.

Da giorni, sulle tratte principali di collegamento tra la Penisola e i porti sardi, trovare una cabina libera è quasi impossibile. Sulla rotta Civitavecchia-Cagliari c’è solo il passaggio ponte. Stesso discorso sulla Livorno-Olbia di Grimaldi. Ma anche le altre rotte sono affollate come durante i mesi estivi.

Anche sulla Genova-Porto Torres di Tirrenia non ci sono più cabine disponibili mentre sulla rotta Civitavecchia-Olbia si trovano solo le quadruple.

Meno critica, almeno in confronto agli scorsi anni, la situazione sul fronte dei collegamenti aerei. Nessun giorno di “black-out” sui voli tra Milano e l’Isola: l’aggiunta di frequenze concordata con la Regione è servita a evitare il classico ingorgo dei cieli a ridosso di Natale. E i prezzi non sono schizzati verso l’alto. Secondo un’analisi del Corriere della Sera le tariffe sulle rotte della continuità territoriale sono in leggero calo rispetto allo scorso anno.

Nello scalo di Cagliari i collegamenti con Roma e Milano vedono una riduzione delle tariffe compresa tra il 7 e l’8 per cento.

