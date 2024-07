Navette del porto: il caso in Procura 

Finisce in Procura il caso dei requisiti dei mezzi del servizio bus (gratuito) destinato ai passeggeri dei traghetti dell’Isola Bianca. I pm di Tempio si stanno occupando di un esposto sulle caratteristiche dei pullman utilizzati dal Scia Consorzio Italiano Autoservizi Srl di Sassari, vincitore della gara per l’appalto (da oltre tre milioni di euro) bandito dalla Autorità portuale regionale. Le indagini sono partite dopo una serie di segnalazioni e con l’acquisizione degli atti di una controversia amministrativa tra il Consorzio Italiano Autoservizi e la ditta gallurese Sun Lines srl. La Sun Lines è l’azienda arrivata seconda, dopo Scia, nella graduatoria di aggiudicazione. La società gallurese (dell’imprenditore Luca Cassitta) si considera danneggiata dalla vicenda e chiama in causa l’Autorità portuale regionale alla quale ha chiesto di attivarsi con controlli e diffide. Secondo Sun Lines, che ha inviato un corposo dossier fotografico alla Procura e alla Autorità portuale, i bus usati a Olbia nella Stazione Marittima non hanno le caratteristiche indicate nell’offerta del Scia Consorzio Italiano Autoservizi, ossia quella che ha consentito all’azienda sassarese di aggiudicarsi l’appalto. In particolare si parla di bus Euro 5 invece che Euro 6, privi della pedana per disabili e senza la capienza indicata come requisito minimo (30 posti in piedi e altrettanti seduti). Deve essere puntualizzato che il Consorzio ha vinto la causa amministrativa (primo grado) e la Sun Lines (rappresentato dall’avvocato Francesco Ballero) ha ricorso in appello. Lo stesso Consorzio ha garantito che sarà data esecuzione ai contenuti dell’appalto entro settembre. L’Autorità portuale ha chiesto di adempiere al Consorzio. Le indagini, in ogni caso, sono in corso.

