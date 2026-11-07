Navetta per le scuole, parte una raccolta firme 

Gli studenti di Quartucciu che frequentano le scuole superiori a Quartu devono prendere fino a tre pullman per poter arrivare in tempo prima del suono della campanella. Il problema riguarda principalmente i ragazzi che frequentano le scuole di Pitz’e Serra, soprattutto l’istituto tecnico Primo Levi. Un disagio quotidiano non da poco che ha spinto Ilaria Corda, madre di uno studente della classe seconda del Levi, ad avviare una raccolta firme tra i genitori e i ragazzi, per chiedere un collegamento diretto da Quartucciu.

«La distanza è di soli 4 chilometri», afferma Corda, «ma mio figlio, come tanti altri suoi compagni, per arrivarci ci mette fino a un’ora e mezza perché deve cambiare tre pullman, prima la linea 19, poi il QSA/QSB e la linea 1L, con il rischio costante di arrivare in ritardo a scuola, visto che la campanella suona alle 8.10. Deve uscire molto presto di casa per riuscire a prendere la coincidenza in via Brigata Sassari a Quartu. Quando invece lo accompagno io in auto o quando va con la sua bici elettrica, ci mette pochissimi minuti». Corda sta raccogliendo via mail (contact@ilariacorda.com) le adesioni: «Appena raggiungerò un numero minimo di cinquanta firme, manderò una pec formale al Ctm e alla scuola stessa, vorrei poterlo fare entro Natale. Chiederò l’istituzione di una navetta diretta o di una nuova linea dedicata, con 5 o 6 fermate a Quartucciu, per collegare direttamente il nostro paese alle scuole di Pitz’e Serra».

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