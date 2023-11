La nave della Marina Vulcano, attrezzata con ospedale e sale operatorie, è in partenza per il Medio Oriente per accogliere feriti di Gaza. Sarà poi inviato anche un ospedale da campo da portare «direttamente proprio a Gaza in accordo con i palestinesi». Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Siamo i primi a fare un’operazione umanitaria in quell’area e speriamo altri Paesi ci seguano».