Nave in rada per un passeggero scomparso in mare 

Paura, ritardi e forti disagi sul traghetto della linea Porto Torres-Genova. Durante il viaggio verso lo scalo ligure è scomparso un passeggero dalla nave Moby Tommy, della compagnia Tirrenia-Moby. L'uomo sarebbe caduto in mare a 10 miglia dalla costa ligure, probabilmente per un gesto volontario. La scoperta ieri mattina intorno alle 10, prima dell'attracco del traghetto, proveniente da Porto Torres, diretto nel porto dì Genova. È stato il comandante a segnalare la scomparsa di un uomo anziano di nazionalità tedesca. Non risultava tra i passeggeri sbarcati dalla nave, sparito alla vista dei parenti.

Immediato l'allarme alla Capitaneria di porto di Genova che ha avviato le ricerche constatando, in collaborazione con la polizia di frontiera, la scomparsa del passeggero. A seguito dei controlli nella cabina sono stati rinvenuti un biglietto, alcuni indumenti e un cellulare che lasciano presupporre che l'uomo si sia tolto la vita. L'anziano era stato avvistato dall’equipaggio intorno alle sette del mattino. Da allora si sono perse le tracce. Proseguono comunque le ricerche a terra, mentre in mare sono state sospese per le condizioni meteo marine avverse e scarsa visibilità dovuta al buio, tali da rendere difficile le operazioni. (m. p.)

