Nave gasiera, confronto con il prefetto 

Il Prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis sarà a Portoscuso, l’8 marzo, in aula consigliare per presiedere la discussione sulle problematiche sollevate dal Comune e dalle associazioni ambientaliste sul progetto della nave gasiera che la Snam vorrebbe ormeggiare nella banchina est del porto industriale di Portovesme.

Dopo le richieste di incontro fatte dal Comune e dopo l’esposto delle associazioni ambientaliste, il prefetto ha deciso per la visita a Portoscuso, fissata per mercoledì prossimo in Municipio. «Siamo contenti di questa visita che dimostra l’attenzione delle istituzioni - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - ribadiremo le ragioni della nostra contrarietà e delle nostre preoccupazioni in merito al progetto. Ci auguriamo che questa questione possa essere superata con un accordo tra governo e Regione, senza attendere l’esito del ricorso». All’incontro con il Prefetto, oltre a giunta e consiglieri comunali e al parroco don Antonio Mura, saranno presenti anche diverse associazioni, tra cui Sardegna Pulita e Donne Ambiente Sardegna che già hanno inviato osservazioni al Mite contro il progetto gasiera e un esposto allo stesso Prefetto.

