Nave ferma, diffida alla Moby 

Stop alle corse per una oggettiva causa di forza maggiore o inadeguatezza del traghetto? Dopo la nuova interruzione (diversi giorni di stop) del collegamento da Golfo Aranci a Porto Vecchio, un gruppo di utenti della tratta pubblica si è rivolto a uno studio legale per una verifica tecnica sulle reali cause della cancellazione delle corse. Moby ha confermato che la sospensione è dovuta alle condizioni meteomarine avverse. Ma per chi viaggia sul traghetto Moby Zaza i nuovi pesantissimi disagi devono trovare una spiegazione. L’avvocato Antonello Desini è il legale di una decina di passeggeri che hanno già inviato una diffida a Moby (indirizzata per conoscenza alla Regione). Desini spiega: «Sono stato contattato in questi giorni da altri utenti che usufruiscono per ragioni di lavoro del servizio di navigazione tra Golfo Aranci e Porto Vecchio. Si stanno verificando disservizi, come già succedeva nella tratta Santa Teresa Gallura – Bonifacio. È necessario verificare se le condizioni meteo avverse, che oggettivamente esistono, siano di tale portata da impedire la navigazione. È una valutazione tecnica e spetta alla compagnia, lo capiamo. Ma va anche ricordato che ci sono gli interessi e i diritti degli utenti. Stiamo verificando se, a parità di condizioni, altre navi con le stesse caratteristiche della Moby Zaza viaggino regolarmente. Non è possibile andare avanti con questa situazione».

Inadempimento?

Desini è lo stesso legale che rappresenta numerosi passeggeri rimasti a terra, bloccati per giorni, a novembre e dicembre, anche per i disservizi della Moby Giraglia sulla tratta Santa Teresa – Bonifacio. Il legale ha inviato una diffida a Moby segnalando un presunto inadempimento del contratto di trasporto. Dice Desini: «Qui non si parla di rimborso del biglietto per un ordinario disservizio, che può succedere. Il tema è completamente diverso. Non esiste un piano B in caso di problemi che si presentano sistematicamente. Se una compagnia ha assunto l’impegno di garantire un collegamento deve attrezzarsi per farlo. Qui non si parla di un episodio, ma di mesi di disservizi. Con dispiacere prendiamo atto del silenzio di Moby e della Regione, dopo le nostre comunicazioni formali».

